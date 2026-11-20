La traición y el desamor son el punto de partida de ‘La Ley del Dolor’, la apuesta de La Real Banda y Los Hermanos Medina que unen sus voces para presentar una propuesta de cumbia con sonidos tropicales y una letra centrada en las consecuencias de una infidelidad.

La canción plantea una historia de despecho desde una perspectiva distinta a la de las baladas tradicionales. En lugar de quedarse en la tristeza, lleva el reclamo sentimental a un ritmo pensado para bailar, con un mensaje directo sobre el llamado karma amoroso: quien alguna vez hizo sufrir a otra persona también puede experimentar ese dolor.

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«Traición se paga con dolor» es la frase central del coro, que resume la temática del sencillo y le da forma a una composición que aborda las rupturas, el resentimiento y las experiencias sentimentales con las que pueden identificarse algunos oyentes.



Una mezcla de cumbia, acordeón y vientos

En el apartado musical, ‘La Ley del Dolor’ combina elementos de la cumbia tradicional con arreglos de acordeón, percusión y una sección de vientos. Las voces de las dos agrupaciones se alternan y complementan para darle fuerza a una interpretación que mezcla el tono de reclamo de la letra con una base rítmica bailable.

La composición estuvo a cargo de Andrés Ceballos, líder de La Real Banda, y Andrés Restrepo. Ambos participaron en la construcción de una historia que gira alrededor de la infidelidad y las consecuencias emocionales de una traición.

La colaboración reúne las propuestas musicales de La Real Banda y Los Hermanos Medina en un lanzamiento que coincide con la temporada de celebraciones de fin de año, una época en la que la música tropical suele tener presencia en reuniones y fiestas.

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El lanzamiento también tiene video oficial

El estreno está acompañado de un video musical producido por Andrés Films, que desarrolla el componente visual de la canción y presenta a los integrantes de ambas agrupaciones en una producción que combina los elementos festivos y dramáticos del tema.

Con esta colaboración, los artistas suman una nueva canción a sus repertorios y exploran una historia recurrente en la música popular y tropical: el desamor. En esta ocasión, el sentimiento no se expresa desde la quietud, sino a través de una cumbia que transforma la decepción amorosa en un ritmo para cantar y bailar.

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‘La Ley del Dolor’ ya se encuentra disponible en plataformas digitales y YouTube.