Los seguidores del género urbano ya cuentan con la información oficial para asegurar su lugar en el regreso de Don Omar a Colombia.

El artista puertorriqueño confirmó los detalles operativos y las tarifas de boletería para su gira mundial de despedida, The Last King World Tour, que recorrerá tres ciudades principales del país en noviembre de 2027.

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Fechas y sedes confirmadas

De acuerdo con la página web oficial de Don Omar, la gira se presentará en tres ciudades:



Bogotá: El 4 de noviembre de 2027 en el complejo de eventos Vive Claro.

El 4 de noviembre de 2027 en el complejo de eventos Vive Claro. Cali: El 5 de noviembre de 2027 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El 5 de noviembre de 2027 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Medellín (Envigado): El 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Precios de boletería

Los costos varían por ciudad, localidad y etapa de venta (sin incluir cargo por servicio de tiquetera):



Bogotá (Vive Claro): Graderías desde $250.000 hasta $750.000 en etapa uno (y hasta $829.000 en etapa dos). Los palcos oscilan entre $3.490.000 y $12.000.000 en fase uno, alcanzando los $13.000.000 en fase dos.

Graderías desde hasta en etapa uno (y hasta en etapa dos). Los palcos oscilan entre y en fase uno, alcanzando los en fase dos. Cali (Pascual Guerrero): Localidad Norte desde $149.000 (fase uno) y $199.000 (fase dos). Graderías Oriental y Occidental entre $249.000 y $599.000 . Palcos desde $4.990.000 hasta $12.990.000 en fase uno (y hasta $13.990.000 en fase dos).

Localidad Norte desde (fase uno) y (fase dos). Graderías Oriental y Occidental entre y . Palcos desde hasta en fase uno (y hasta en fase dos). Medellín / Envigado (Polideportivo Sur): Graderías Norte desde $249.000 a $349.000 , y Occidental desde $679.000 a $779.000 . Palcos Diamante por $13.990.000 y $14.990.000 según la etapa.

Graderías Norte desde a , y Occidental desde a . Palcos Diamante por y según la etapa. Experiencias VIP: Kingdom VIP 1 por $2.180.000 y Kingdom VIP 2 por $1.179.000 en todas las sedes.

El prerregistro habilitado en los canales oficiales de Don Omar otorga un turno prioritario en la fila virtual para las fechas de Bogotá, Medellín y Cali. /Foto: Facebook: Don Omar

Preventa y adquisición

La preventa oficial inicia el 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. en Ticketmaster Colombia. Quienes hicieron prerregistro recibirán su código de acceso el 18 de noviembre de 2026. El ingreso es exclusivo para mayores de 18 años.

Preventa exclusiva y etapas de compra

El proceso de venta anticipada en Ticketmaster Colombia se dividirá en dos fases prioritarias antes de abrirse al público general:



Preventa Banco Falabella: Comienza el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. con prioridad exclusiva para clientes de tarjetas de este banco.

Comienza el con prioridad exclusiva para clientes de tarjetas de este banco. Preventa Fans (Código de Artista): Se habilita el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m.. Para acceder, los usuarios que completaron el prerregistro en la web oficial de Don Omar deberán ingresar el código único enviado a su correo electrónico el 18 de noviembre.

El ingreso a los conciertos en Bogotá, Cali y Medellín está autorizado únicamente para mayores de 18 años.