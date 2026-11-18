El reconocido intérprete pereirano Jhonny Rivera, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria artística y 52 años de edad, oficializó su regreso a los escenarios bogotanos para el año 2027.

El artista, considerado una de las figuras más representativas del género tradicional en el país, prepara un espectáculo titulado 'Campesino a mucho honor'.

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Este evento promete reunir a miles de espectadores en El Corazón de Bogotá Arena (escenario anteriormente conocido como Movistar Arena).



¿Cuándo y dónde es el concierto de Jhonny Rivera en Bogotá en 2027?

El concierto de Jhonny Rivera en la capital colombiana está programado para llevarse a cabo el sábado 22 de mayo de 2027. La cita tendrá lugar en El Corazón de Bogotá Arena, recinto de eventos que anteriormente llevaba el nombre de Movistar Arena.

Esta presentación marca el retorno del artista cafetero a este destacado escenario tras su paso en el año 2025. En aquella oportunidad, el cantautor celebró sus dos décadas de carrera artística presentando sus principales éxitos musicales y compartiendo tarima junto a su hijo Andy Rivera.

Asimismo, esa velada es recordada por los asistentes debido a que Rivera le propuso matrimonio en pleno espectáculo a su esposa, Jenny López.

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Para este nuevo compromiso en 2027, el espectáculo 'Campesino a mucho honor' llega con la promesa de cantar las raíces con orgullo y reunir nuevamente a su público en la capital.

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¿Cuánto cuestan las boletas para Jhonny Rivera y cómo comprarlas en TuBoleta?

Si estás planificando tu asistencia al show, debes tener en cuenta que la boletería se comercializa de forma digital a través de la página web oficial de TuBoleta. Para garantizar el acceso al público, la plataforma ha establecido un límite de máximo 6 entradas por transacción.

A continuación, te detallamos la lista completa de precios por localidad dispuesta para este evento:

Tercer Piso (localidades 301-302 / 318-319): $114.300 pesos.

Tercer Piso (localidades 303-305 / 315-317): $126.300 pesos.

Tercer Piso (localidades 306 – 314): $203.200 pesos.

Segundo Piso (localidades 206 – 214): $240.500 pesos.

Segundo Piso (localidades 202-205/215-218): $264.600 pesos.

Segundo Piso Preferencial (localidades 202-205/215-218): $324.700 pesos.

Palco Plata: $330.100 pesos.

Palco Oro: $424.300 pesos.

Palco Diamante: $471.500 pesos.

Tribuna Fan Sur: $493.000 pesos.

Palco Invitados Especiales: $612.900 pesos.

Palco Platino: $648.300 pesos.

Tribuna Fan Sur con experiencia Meet&Greet: $781.500 pesos.

Adicionalmente, en caso de no contar con la totalidad del dinero al momento de la compra, puedes recurrir al Plan Separa. Esta alternativa financiera te permite apartar tu ingreso abonando un 30% del valor de la entrada, mientras que el 70% restante se cancela posteriormente en cuotas.

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¿Cómo asegurar tu entrada con el Plan Separa en TuBoleta?

Para realizar la compra de tus entradas de manera segura, debes ingresar al portal web de TuBoleta, seleccionar la ubicación de tu preferencia dentro del escenario y definir la cantidad de boletas requeridas.

Si eliges la opción del Plan Separa durante el proceso de pago, el sistema te habilitará el abono inicial del 30% para reservar tu lugar.

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De esta forma, podrás diferir el saldo restante antes de la fecha de la presentación programada para el 22 de mayo de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena.