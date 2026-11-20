Antes de buscar un lugar en los escenarios de la música popular colombiana, Gaby Naranjo tuvo que recorrer las calles y trabajar en diferentes oficios para financiar su proyecto artístico. La cantante, nacida en Bogotá y criada desde pequeña en el Quindío, encontró en la música una motivación para superar las dificultades y avanzar en una carrera que comenzó a construir desde muy joven.

Su camino no estuvo marcado por los grandes escenarios ni por los reflectores. Para reunir los recursos que necesitaba vendió empanadas, arepas y helados, mientras recorría plazas y espacios donde podía presentar su voz. Esas experiencias hicieron parte de un proceso en el que combinó el trabajo diario con su propósito de abrirse paso en la industria musical.

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Con el paso del tiempo, Naranjo fue ganando experiencia y tuvo la oportunidad de compartir escenarios con artistas reconocidas del género, como Francy. También ha conocido a referentes de la música popular colombiana como Arelys Henao y Luis Alfonso, figuras que hacen parte del panorama musical en el que busca consolidar su propuesta.



'Lamento', el primer paso de su proyecto musical

En 2023, la cantante presentó Lamento, su primera producción musical, con la que comenzó a darle forma a una propuesta artística inspirada en las historias de amor, desamor y superación.

Su estilo recoge elementos de la música ranchera y popular, géneros que conectan con relatos cotidianos y experiencias sentimentales. A partir de esa identidad, Gaby busca construir un repertorio con el que el público pueda reconocerse.

Actualmente, continúa trabajando en el desarrollo de su carrera y en la búsqueda de espacios dentro de la escena musical colombiana. Su recorrido refleja una realidad presente en las historias de muchos artistas emergentes: detrás de cada proyecto musical hay años de esfuerzo, trabajos alternativos y oportunidades que se construyen paso a paso.

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La historia de Gaby Naranjo comenzó lejos de los escenarios que hoy aspira a conquistar. Entre ventas callejeras, presentaciones y el lanzamiento de su primera producción, la cantante ha mantenido el objetivo de convertir su pasión por la música popular en una carrera artística.