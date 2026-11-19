Lorna Cepeda, la reconocida actriz colombiana recordada por interpretar a Patricia Fernández en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, compartió públicamente su testimonio sobre el diagnóstico de cáncer de piel que enfrentó.

Durante una entrevista para el programa ‘La Red’, la artista contó cómo una lesión en su espalda terminó en una intervención médica de urgencia y en un tratamiento oncológico que, según relató, tuvo resultados favorables.

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¿Cómo se enteró Lorna Cepeda de que tenía cáncer?

La actriz explicó que no fue por iniciativa propia que detectó la lesión, sino gracias a las alertas de dos personas de su entorno laboral y familiar. Según contó, la primera advertencia ocurrió en junio de 2016, durante una grabación en Cartagena.

"Nunca lo sentí. Un chico de micrófono, un compañero de sonido, me dijo un día: “Oye, algo te está sangrando en la espalda”, recordó Lorna, quien inicialmente pensó que se trataba de una picadura de mosquito.

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Sin embargo, pasaron cerca de cinco meses antes de que decidiera acudir a un centro médico. La situación cambió después de que la niñera de sus hijos le tomara una fotografía de la zona afectada y se la mostrara para advertirle sobre su apariencia.

"Era una cosa asquerosa, era como un lunar ya muy hacia afuera y sangraba, sangraba y sangraba", recordó la actriz al describir la lesión. Incluso, mencionó que llegó a pensar que se trataba de una arruga.

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¿Cuál fue el tratamiento que recibió Lorna Cepeda?

Cepeda contó que solicitó una cita con un dermatólogo, quien le indicó que era necesario retirar la lesión de su espalda cuanto antes. Por esta razón, le realizaron una biopsia para analizar el tejido.

Los resultados patológicos confirmaron la presencia de un melanoma, un tipo de cáncer de piel. Al recibir la noticia, la actriz recordó el impacto que le causó el diagnóstico: "Fue muy doloroso, muy asustador".

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Posteriormente, su caso fue remitido al área de oncología para determinar los pasos médicos que debía seguir. Durante este proceso, la artista encontró apoyo en su fe espiritual y aseguró que experimentó una tranquilidad inesperada mientras enfrentaba su recuperación.

Por otro lado, la actriz recordó que la cirugía fue exitosa y que los exámenes de seguimiento posteriores no evidenciaron signos de metástasis. Según su testimonio, la enfermedad desapareció completamente.

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¿Qué cambios en su día a día tuvo Lorna Cepeda tras el diagnóstico?

A raíz de esta experiencia, Lorna Cepeda decidió modificar de manera permanente algunos de sus hábitos. Entre las principales medidas preventivas está evitar la exposición directa al sol y mantener cuidados especiales para proteger su piel.

Asimismo, contó que durante varios años tuvo que asistir periódicamente a controles dermatológicos, inicialmente cada tres o cuatro meses. Después de superar esa primera etapa de seguimiento intensivo, las revisiones pasaron a realizarse con una periodicidad anual.

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De esta manera, la actriz convirtió su experiencia en un llamado a prestar atención a las señales del cuerpo y a consultar con especialistas ante cualquier lesión o cambio inusual en la piel.