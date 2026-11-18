La música mexicana se encuentra de luto tras el fallecimiento del baterista Isidro Rodríguez Pereyra, ocurrido en el estado de Arizona, Estados Unidos. Las circunstancias en las que perdió la vida han generado consternación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Según la información conocida, el músico murió el pasado 8 de noviembre en la ciudad de Phoenix, luego de concluir una presentación artística durante un bautizo privado.

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¿Cómo fue la muerte de Isidro Rodríguez?

Isidro Rodríguez Pereyra, conocido cariñosamente como 'Chilo' entre sus familiares, amigos y allegados, tenía 37 años y era reconocido por su participación en diferentes agrupaciones musicales. Además, era padre de dos hijos.

De acuerdo con la información de las autoridades, el músico había sido contratado para ofrecer un espectáculo en un bautizo privado en Phoenix, Arizona. Sin embargo, al finalizar su presentación, fue víctima de un ataque armado.

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Tras lo ocurrido, el baterista recibió asistencia y fue trasladado de urgencia a un centro médico de la localidad. No obstante, falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer las circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

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🚨 Asesinan en ataque armado a músico sonorense en #Phoenix, #Arizona, durante fiesta privada Se trata de Isidro Rodríguez Pereyra, conocido como "Chilo", quien había concluido su presentación en un evento privado el pasado 8 de noviembre, en el sector oeste de Phoenix, cuando fue víctima de una agresión armada. El músico, de 37 años y originario de Nogales, fue trasladado a un hospital tras resultar herido de bala, pero murió poco después. @PhoenixPolice pidió a testigos aportar cualquier dato que permita identificar a los responsables. Familiares y amigos de Isidro Rodríguez iniciaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, con el propósito de cubrir los gastos funerarios y trasladar sus restos a Nogales. — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 17, 2026

¿Cuál fue el último mensaje de Isidro Rodríguez?

Tras confirmarse el fallecimiento de Isidro Rodríguez, una de sus últimas publicaciones en redes sociales llamó la atención de sus allegados, especialmente por el mensaje afectuoso que dejó en los comentarios.

La fotografía fue compartida el 2 de noviembre en su cuenta personal de Facebook, identificada con el nombre de Ysidroo Ppereyra Jr. En la imagen, publicada apenas seis días antes de su muerte, se observa al músico posando frente a un espejo y vistiendo un atuendo de estilo vaquero.

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En la sección de comentarios, el artista escribió un mensaje dirigido a una familiar: “Un abrazo, tía Sandra”, acompañado de un corazón rojo. Tras conocerse su fallecimiento, sus amigos, conocidos y hasta sus clientes, comenzaron a dejar mensajes de despedida en su publicación.

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Ante las dificultades económicas que implica afrontar esta emergencia, los familiares del baterista iniciaron una campaña solidaria de recaudación de fondos a través de una plataforma digital.

El objetivo de esta iniciativa es reunir el dinero necesario para cubrir los gastos funerarios y gestionar la repatriación de los restos de Isidro Rodríguez desde Estados Unidos hasta Nogales, su ciudad natal.