La muerte de Juan Sebastián Gasca Sánchez, un joven de 27 años, ha generado consternación e indignación en el sur de Bogotá. La víctima falleció tras sufrir una violenta agresión durante la madrugada del pasado 2 de noviembre de 2026, en el barrio Guacamayas, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

Después de sus exequias, realizadas el 6 de noviembre, sus familiares continúan exigiendo justicia y pidiendo que se esclarezcan las circunstancias del caso. Esto, luego de que las autoridades confirmaran la captura de dos personas presuntamente involucradas en los hechos.

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¿Cómo fue la muerte de Juan Sebastián Gasca?

De acuerdo con los relatos entregados por sus allegados, Juan Sebastián Gasca se encontraba compartiendo bebidas en un establecimiento comercial junto a dos mujeres cuando comenzó una discusión verbal con otro hombre.

Según la información conocida sobre el caso, el intercambio de palabras habría escalado rápidamente hasta convertirse en una confrontación física en la que intervinieron varias personas. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

Camila Gasca, hermana de la víctima, aseguró que en los videos recopilados por la familia se observa la presencia e intervención de más de diez personas durante la agresión.

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“Sabemos que se inició una pelea y que cinco o seis hombres intercedieron por él y en esas él perdió la vida”, señaló a CityTv. Por otro lado, los familiares manifestaron que durante el ataque contra el joven se habrían utilizado objetos contundentes y armas cortopunzantes.

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Asimismo, cuestionaron los tiempos de respuesta de las autoridades policiales. Según señalaron, los uniformados del CAI 20 de Julio llegaron aproximadamente 13 minutos después de recibir el llamado de emergencia, pese a que la agresión habría ocurrido a menos de una cuadra del CAI de Guacamayas.

Tras lo sucedido, Juan Sebastián fue trasladado a un centro médico asistencial, al que ingresó sin signos vitales.

¿Cuáles son las denuncias de la familia de Juan Sebastián Gasca?

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En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades informaron sobre la captura de dos personas presuntamente implicadas en el caso. Sin embargo, los familiares sostienen que el hombre con quien se habría iniciado la discusión no estaría entre los detenidos.

Ante esta situación, los allegados han acudido en varias oportunidades a la Fiscalía General de la Nación para entregar material probatorio que, según indicaron, recopilaron de manera independiente. Así lo manifestó su padre, Juan Bautista Gasca, en declaraciones a diferentes medios de comunicación.

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Además, el padre denunció el presunto hurto de varias pertenencias de su hijo durante los hechos. Entre los elementos que reportó como desaparecidos se encuentran 500.000 pesos en efectivo, un celular iPhone y un par de tenis.

Los familiares recalcaron que no buscan tomar represalias por cuenta propia, sino que las autoridades competentes adelanten una investigación transparente y establezcan la responsabilidad de todas las personas que habrían participado en la agresión.

Familia de Juan Sebastián Gasca pide medidas de protección

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La familia también manifestó su preocupación por posibles actos de intimidación y por la presunta influencia que tendrían algunas de las personas involucradas en el sector de Guacamayas. Por esta razón, solicitó medidas formales de protección ante el temor de que su integridad física pueda estar en riesgo.

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“Yo pedí una protección, ya que con las personas que estamos tratando son personas que tienen mucha influencia ahí. Yo quiero, con todo respeto, que se nos brinde la medida de seguridad que estamos pidiendo”, expresó el padre de la víctima a Alerta Bogotá.

Mientras tanto, los familiares esperan que las autoridades avancen en las investigaciones, esclarezcan las circunstancias de la agresión y determinen si hay más personas involucradas en la muerte del joven de 27 años.