La Fiscalía General de la Nación comenzó a citar a testigos relacionados con la muerte de Alicia Graham, con el propósito de esclarecer las circunstancias del caso.

Las autoridades profundizan en los hechos que rodearon el fallecimiento de Alicia Graham Sardi, ocurrido el 17 de agosto de 2021 en Bogotá. Aunque en su momento su muerte fue atribuida a un cáncer, la Fiscalía abrió una investigación debido a que la mujer habría estado expuesta de manera constante al talio.

Publicidad

Las pruebas en el caso de la muerte de Alicia Graham

Dentro del material aportado a la investigación cobran especial relevancia una serie de mensajes de voz grabados por la propia Alicia Graham semanas antes de su fallecimiento, según reveló el diario El Tiempo.

En los audios, la mujer pasó de señalar que sufría una intoxicación por talio a manifestar su preocupación porque, según decía, estaba siendo envenenada. "Otra vez me están envenenando", se escucha decir a Graham.

Publicidad

De acuerdo con los documentos presentados ante la Fiscalía, Alicia Graham incluso habría solicitado la contratación de un investigador privado y la aplicación de pruebas de polígrafo a personas de su entorno.

Talio: el metal invisible que apareció en la tragedia de dos niñas en Bogotá /Foto: IA

Publicidad

Convencida de que las dosis de talio le habrían sido administradas en Bogotá, la mujer se negó a regresar a su residencia después de un viaje a Europa.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el caso de Alicia Graham?

En el marco de las recientes actuaciones procesales, las autoridades judiciales comenzaron a citar a entrevistas y declaraciones formales a personas del círculo cercano de Alicia Graham.

Puedes leer: Aparece prueba reina contra Zulma Guzmán; etiquetas revelarían domicilios vinculados con talio

Publicidad

Estas diligencias se producen después de una solicitud presentada por los hermanos de la víctima, quienes están representados por el abogado penalista David Espinosa Acuña.

La representación legal de la familia pidió investigar de manera prioritaria si existió un suministro deliberado del químico y establecer una posible responsabilidad de su viudo, Juan de Bedout Vargas.

Publicidad

En los documentos radicados ante la autoridad competente, la representación de las víctimas enfatizó que este planteamiento constituye una hipótesis penal que debe ser verificada durante el proceso y no una conclusión anticipada sobre la autoría de los hechos.

Antecedentes del caso y el proceso contra Zulma Guzmán

Los nuevos elementos se relacionan con la investigación por la muerte de dos menores de edad y la tentativa de homicidio de otros dos adolescentes en Bogotá, hechos ocurridos en abril de 2025. Las víctimas habrían consumido frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio.

Publicidad

Por estos hechos, la justicia adelanta un proceso contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada por su presunta participación en el caso. Según la información conocida, la empresaria habría sostenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout.

Sale a la luz un fuerte audio de Alicia Graham, madre de una de las menores víctimas del caso de envenenamiento con talio. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

Guzmán permanece privada de la libertad en Londres, a la espera de que avance el trámite de extradición. Después de no comparecer a una citación virtual convocada para el 9 de noviembre de 2026 por la fiscal Elsa Reyes, la diligencia judicial fue aplazada para marzo de 2027.

Entre los elementos recolectados durante la investigación figuran frascos con talio, guantes y un disfraz que habrían sido hallados en un casillero asignado a Zulma Guzmán en el club El Nogal.

Por ahora, la Fiscalía deberá avanzar en las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de Alicia Graham y determinar si existen elementos que permitan establecer una posible relación entre su fallecimiento y la exposición al talio.