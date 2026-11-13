Hallan sin vida a una mujer en su vivienda; su hijo de 21 años es el principal sospechoso

Las autoridades del condado de Los Ángeles mantienen bajo custodia a Sebastián Landau, de 21 años, señalado como el principal sospechoso por la muerte de Yanina Landau, de 55 años.

La víctima era una reconocida profesional de la industria de la belleza en la región. Yanina fue encontrada sin vida y con múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca en el interior de su residencia, ubicada en la ciudad de Glendale, California. El caso generó conmoción entre los habitantes de esta zona.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Yanina Landau?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, la intervención policial tuvo lugar aproximadamente a las 6:00 de la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026. Los agentes llegaron a la cuadra 500 de la avenida Justin, luego de recibir un reporte a la línea de emergencias sobre la presencia de sangre en una vivienda.

Al ingresar a la propiedad, los uniformados encontraron a la mujer con múltiples lesiones que, según los primeros reportes, habrían sido ocasionadas con un objeto cortopunzante.

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Los servicios de emergencia confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó su identidad como Yanina Landau.

¿Por qué capturaron al hijo de Yanina Landau?

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Después de encontrar el cuerpo de la mujer de 55 años, las autoridades continuaron con el aseguramiento de la escena y las primeras labores de inspección. Durante el procedimiento, los investigadores localizaron a un joven dentro de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la vivienda.

El hombre fue identificado como Sebastián Landau, de 21 años e hijo de la víctima. Posteriormente, fue detenido por las autoridades al ser señalado como el principal sospechoso del caso.

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Las fuerzas de seguridad también informaron sobre la recuperación del arma que presuntamente habría sido utilizada en la agresión, aunque no entregaron detalles sobre sus características.

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Sebastián Landau fue trasladado a un centro de detención en Glendale. De acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, se estableció una fianza de dos millones de dólares.

¿Quién fue Yanina Landau?

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Yanina Landau, conocida en el ámbito comercial y profesional como "Yana", contaba con una trayectoria de más de 25 años en el sector de la cosmetología y la estética.

Egresada del Instituto Aveda de Nueva York, acumuló experiencia en diferentes centros de belleza de Nueva York y Miami antes de establecer su propio negocio en el condado de Los Ángeles.

Yanina Landau era una reconocida peluquera antes de ser encontrada sin vida Foto: imagen tomada de redes sociales

Su catálogo de servicios incluía tratamientos faciales, microblading, depilación con cera, maquillaje permanente y extensiones de pestañas.

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Además de su actividad empresarial, la especialista continuaba con su formación académica y cursaba estudios universitarios en enfermería.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil detrás de la muerte de Yanina Landau. El Departamento de Policía de Glendale mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.