Capturan a Daniel Orjuela tras agredir a 'Peluche', perrito de su inquilina: quedó en video

El colombiano José Daniel Orjuela Beltrán fue capturado en Estados Unidos, luego de ser señalado de agredir violentamente a 'Peluche', un perro pastor australiano de un año y nueve meses, en un edificio residencial de Brooklyn, Nueva York.

El caso generó indignación después de que las cámaras de seguridad registraran el momento en que el hombre persiguió al animal y le propinó varias patadas.

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El episodio ocurrió durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 y rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales, donde comenzó a circular el video de la agresión. Las imágenes muestran al sujeto detrás del perro en los pasillos del edificio, mientras lo ataca en repetidas ocasiones.



La situación causó especial indignación porque, según las denuncias que se conocieron sobre el caso, Orjuela sería el hombre que le alquilaba una habitación a la propietaria de 'Peluche'. Al parecer, el ataque ocurrió cuando la dueña del animal se encontraba trabajando, por lo que no habría estado presente para intervenir.



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#ATENCIÓN ⛓️‍💥 Fue capturado el colombiano Daniel Orjuela, señalado de agredir brutalmente a un perro pastor australiano de un año y nueve meses en un edificio de Brooklyn, NY (Estados Unidos); el sujeto desató indignación en redes sociales por el video que evidenció el ataque. https://t.co/W8XFZYdaXw — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 10, 2026

Así fue la agresión contra 'Peluche' en un edificio de Brooklyn

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio residencial durante la noche del 7 de noviembre. En la grabación se observa al hombre persiguiendo al perro pastor australiano por los pasillos y propinándole múltiples patadas.

El animal fue identificado como 'Peluche' y tiene un año y nueve meses. Las imágenes generaron preocupación por la intensidad de los golpes y por la vulnerabilidad de la mascota frente a la agresión.

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Según los reportes conocidos, el hombre habría aprovechado que la propietaria no estaba en el inmueble para atacar al perro. La mujer se encontraba trabajando cuando sucedió el episodio.

Una vez se conoció lo ocurrido, la mascota fue trasladada a una clínica veterinaria para recibir atención profesional y evaluar las consecuencias de los golpes.

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¿Cómo está 'Peluche' después de la agresión?

Después del ataque, familiares de la propietaria informaron que 'Peluche' estaba recibiendo tratamiento veterinario. Entre los medicamentos suministrados se encuentran analgésicos y antiinflamatorios para atender las molestias ocasionadas por los golpes. La información conocida sobre su estado señala que el perro presenta signos estables de recuperación y permanece bajo tratamiento.