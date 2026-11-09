Apagón mundial 2026: ¿Los Simpson predijeron lo que pasará en noviembre? Hay fecha exacta

Una supuesta predicción de Los Simpson sobre un apagón mundial volvió a generar comentarios en redes sociales, luego de que se conociera que Estados Unidos realizará una prueba nacional de su sistema de alertas de emergencia el próximo 17 de noviembre de 2026.

La coincidencia entre una escena de la serie animada y la fecha del ejercicio despertó toda clase de teorías sobre un posible corte de energía que afectaría a varios países.

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La conversación comenzó a tomar fuerza por una referencia que aparece en uno de los episodios de la producción, en el que Springfield experimenta un apagón y se menciona el 17 de noviembre junto a una frase que dice: “Se aproxima una tormenta”.



Como suele ocurrir con las supuestas predicciones de la familia amarilla, algunos internautas relacionaron esa escena con los acontecimientos que se preparan en Estados Unidos. Sin embargo, hay un detalle importante: el anuncio de las autoridades no tiene relación con un apagón eléctrico ni contempla suspender el servicio de energía.



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Lo que está programado es una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia, que interrumpirá brevemente algunas transmisiones de radio y televisión para comprobar que los mecanismos de comunicación funcionen correctamente.

🧐Los Simpson predicen el ‘Gran Apagón’ para el 17 de Noviembre. 🇺🇸Este mismo día se realizará una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias. 👉Episodio “It’s a Blunderful Life” emitido el 19 de Noviembre de 2023. https://t.co/6HcaxQ0Chd — Antonio Pérez-Algás (@apanalis) November 6, 2026

¿Los Simpson predijeron un apagón mundial para el 17 de noviembre?

La teoría que circula en redes sociales tiene como protagonista el episodio It's a Blunderful Life, perteneciente a la temporada 35 de Los Simpson, estrenado el 19 de noviembre de 2023.

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En la historia se presenta un apagón en Springfield y aparece una referencia al 17 de noviembre acompañada de la frase “Se aproxima una tormenta”.

Este detalle fue retomado por internautas que encontraron una supuesta coincidencia con la fecha de la prueba anunciada por las autoridades estadounidenses.

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La relación entre ambos acontecimientos fue suficiente para que comenzaran a circular publicaciones sobre un posible apagón mundial en 2026.

La serie creada por Matt Groening tiene una larga trayectoria de episodios que los espectadores relacionan con acontecimientos posteriores, lo que también ha alimentado el interés por esta nueva teoría.

No obstante, no existe evidencia de que Los Simpson hayan anticipado un apagón mundial para esa fecha. La escena pertenece a una producción de ficción y su coincidencia con el anuncio de una prueba de emergencia no significa que vaya a ocurrir un corte generalizado de electricidad.

Un eventual déficit energético en Colombia afectaría principalmente a los grandes centros urbanos y a la región Caribe. /Foto: IA

¿Estados Unidos hará un apagón el 17 de noviembre de 2026?

Lo que sí está previsto es un ejercicio nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

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La prueba se realizará el martes 17 de noviembre de 2026 a las 2:20 p. m., hora del este de Estados Unidos. Para Colombia, el ejercicio está programado a las 2:20 p. m., debido a que en esa fecha ambos territorios tienen la misma diferencia horaria respecto al tiempo universal.

Durante el procedimiento, algunas estaciones de radio y televisión, además de proveedores de televisión por cable y satélite, interrumpirán temporalmente sus transmisiones para emitir un mensaje de prueba.

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La interrupción tendrá una duración aproximada de un minuto. Una vez finalice el mensaje, la programación habitual continuará sin inconvenientes.

El propósito de este ejercicio es verificar que el sistema esté preparado para transmitir alertas a la población cuando se presente una situación de emergencia real. De esta manera, las autoridades pueden comprobar que los mecanismos de comunicación respondan correctamente.

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¿Habrá un apagón mundial o Colombia se quedará sin luz?

La respuesta es no. La prueba anunciada por Estados Unidos no contempla suspender el suministro eléctrico, ni implica que Colombia vaya a quedarse sin energía el 17 de noviembre.

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La confusión surgió porque la interrupción temporal de las transmisiones fue relacionada con la escena de Los Simpson, en la que se muestra un apagón en Springfield. Sin embargo, son situaciones diferentes.

El ejercicio estadounidense está dirigido a comprobar el funcionamiento de un sistema de alertas y no a desconectar redes eléctricas o dejar sin servicio a la población.

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Por eso, aunque la coincidencia entre la fecha del capítulo y el anuncio oficial haya despertado curiosidad, no hay razones para interpretar la prueba como una señal de un apagón mundial.