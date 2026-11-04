La verdad detrás de la teoría "apocalíptica" de guardar comida y agua; 33 países en lista

Las recomendaciones de varios gobiernos para que sus ciudadanos mantengan reservas de comida, agua potable y medicamentos en casa han encendido las alarmas a nivel mundial.

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se ha convertido en un debate sobre las razones que llevan a distintos países a promover la preparación ante posibles emergencias.

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¿Se trata de una medida preventiva frente a un mundo inestable o las autoridades conocen algún riesgo que la población desconoce?



La realidad detrás de estas recomendaciones está relacionada con la prevención de catástrofes y situaciones de crisis, lejos de los escenarios apocalípticos que plantean algunas teorías conspirativas.



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¿Por qué 33 países recomiendan almacenar comida y agua?

Actualmente, al menos 33 países han promovido medidas de preparación ciudadana para afrontar posibles catástrofes.

No es una iniciativa aislada: países como Francia y Reino Unido recomiendan contar con provisiones para 72 horas, mientras que el Gobierno de Alemania contempla reservas de alimentos y otros suministros para un periodo de hasta 10 días.

La difusión de estos manuales de supervivencia ha despertado preguntas entre los ciudadanos sobre la información que manejan las autoridades y los riesgos que buscan prevenir.

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Sin embargo, los expertos señalan que estas recomendaciones no surgen de la nada ni significan que el mundo esté cerca de su fin.

Los gobiernos están reforzando sus planes de contingencia ante escenarios de riesgo moderno, entre los que se encuentran los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos extremos, los apagones masivos y los ataques informáticos que podrían afectar el funcionamiento de la infraestructura de un país.

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¿Qué alimentos y suministros recomiendan guardar en casa?

En el Reino Unido, la reciente campaña oficial insiste en la importancia de tener en casa alimentos no perecederos, agua potable, linternas y botiquines de primeros auxilios.

El propósito de estas recomendaciones no es generar pánico, sino prevenir el desabastecimiento y evitar el colapso de los supermercados y los servicios esenciales ante posibles compras masivas.

Se trata de una lección que los gobiernos aprendieron durante la crisis sanitaria de 2020, cuando el temor al desabastecimiento provocó compras de pánico.

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¿Hay riesgo de una guerra mundial o un apagón masivo?

A pesar de la lógica detrás de estas medidas institucionales, en las redes sociales el fenómeno ha tomado otro rumbo.

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Algunas comunidades de internautas hablan de abastecer las despensas ante un posible apagón mundial o el inicio de un conflicto bélico a gran escala.

Para mantener la calma y entender el alcance de estas medidas, hay un punto fundamental que debe aclararse: ningún anuncio oficial confirma que una Tercera Guerra Mundial sea inminente. Las guías de resiliencia civil hacen parte de las herramientas habituales de seguridad nacional y buscan preparar a la población ante situaciones que puedan interrumpir la vida cotidiana.

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Así, la recomendación de guardar comida y agua en casa ante una posible emergencia mundial no responde, según la información presentada, a un complot ni a una confirmación de una catástrofe próxima.

Se trata de medidas de prevención individual frente a un entorno geopolítico y digital vulnerable, en el que los gobiernos consideran necesario que sus ciudadanos cuenten con suministros básicos para afrontar posibles emergencias.

¿Qué dice el Gobierno de Colombia sobre almacenar comida y medicamentos?

Sí, en Colombia el Gobierno nacional sí exige y recomienda mantener reservas básicas, pero bajo un enfoque de gestión del riesgo de desastres naturales y no por una amenaza de guerra o apagón mundial.

A diferencia de los países europeos que basan sus campañas en la defensa civil geopolítica, las directrices en el territorio colombiano están lideradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y se enfocan en la preparación familiar ante la alta actividad sísmica, volcánica y climática del país.

