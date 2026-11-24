a influencer estadounidense Christie Miller falleció a los 60 años y dejó preparado un video para comunicarles a sus seguidores que había muerto.

La grabación, publicada el 24 de noviembre de 2026 en su cuenta de Instagram, sorprendió a quienes seguían su historia, pues fue ella misma quien se encargó de anunciar su partida y compartir un último mensaje.

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La creadora de contenido murió el 23 de noviembre, después de enfrentar durante cuatro años un cáncer de mama HER2 positivo en estadio 4. Desde que recibió el diagnóstico, en junio de 2022, decidió contar públicamente cómo avanzaba su enfermedad, mostrando diferentes momentos de sus tratamientos y también las dificultades que atravesó durante el proceso.

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Su historia había conectado con miles de personas que encontraron en sus publicaciones una manera de acompañarla. Sin embargo, esta vez sus seguidores se encontraron con una grabación muy diferente: un mensaje que Christie había dejado listo para que fuera publicado después de su fallecimiento.

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¿Qué dijo Christie Miller en el video con el que anunció su muerte?

La grabación comienza con una frase que rápidamente sorprendió a quienes llegaron a su perfil de Instagram. Christie se dirigió directamente a sus seguidores y les explicó que el hecho de estar viendo ese contenido significaba que ella ya no estaba con vida.

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"Y si estás viendo este video, significa que estoy muerta. Lo que también significa que me he reunido...".

Después de pronunciar estas palabras, el video cambia y presenta un montaje de fotografías de la creadora de contenido junto a su esposo, Mark, quien falleció en junio de 2025 por un cáncer de páncreas.

La pareja estuvo casada durante 36 años, por lo que las imágenes compartidas en la grabación también hicieron parte de uno de los momentos más personales de su despedida. Christie habló de ese reencuentro con las personas que amó y dejó ver que había preparado un mensaje pensando en quienes continuarían recordándola.

El video no se limitó a comunicar su fallecimiento. La influencer también quiso hablarles a sus seguidores sobre la tristeza que podía provocar su ausencia y les pidió que no sintieran que debían ocultar lo que estaban experimentando.

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La última petición de la influencer a quienes la seguían en redes sociales

Uno de los momentos más llamativos de la grabación llegó cuando Christie hizo referencia a una conocida frase del escritor Dr. Seuss, con la que manifestó estar en desacuerdo.

La creadora de contenido explicó que no compartía la idea de que las personas debieran evitar sentirse tristes por la partida de alguien. Por el contrario, consideraba que extrañar a una persona era una reacción completamente normal y que quienes la recordaran podían permitirse expresar esa emoción.

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"Así que, si me extrañas, por favor, ponte triste. Es normal estar triste. Pero también alégrate de que hayamos podido pasar tiempo juntos. Ya fuera que fuéramos amigos en persona, que nos conociéramos por casualidad o que nos conociéramos desde siempre".

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Con estas palabras, Miller incluyó en su despedida tanto a las personas que compartieron momentos con ella fuera de internet como a quienes llegaron a conocerla a través de sus publicaciones.

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La grabación también permitió recordar el vínculo que construyó con su comunidad durante los años en los que documentó su proceso de salud. Sus seguidores conocieron parte de sus tratamientos, los cambios que enfrentó y la manera en que fue contando cada etapa de su enfermedad.