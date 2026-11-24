El matrimonio del cantante de música popular Giovanny Ayala con María Gómez generó una amplia conversación en las redes sociales, especialmente por la reacción de Yina Calderón, quien se pronunció sobre la boda días después de la celebración.

¿Cuál fue el mensaje de Yina Calderón a la esposa de Giovanny Ayala?

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La reacción de la empresaria se conoció el lunes 23 de noviembre. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón compartió una fotografía de los recién casados durante su boda.



Sobre la imagen escribió: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”. Además, acompañó la publicación con un fragmento de la canción Piensa, interpretada por el propio Giovanny Ayala.



El mensaje generó diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales, especialmente por los antecedentes y las versiones que han circulado sobre el vínculo entre Yina Calderón y el cantante.

Yina Calderón le mandó un mensaje a la esposa de Giovanny Ayala Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Por qué Yina Calderón le envió ese mensaje a Giovanny Ayala?

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Cabe mencionar que desde hace varios años se habla de una supuesta cercanía entre ambos. Por su parte, Yina Calderón ha sostenido que mantuvo un vínculo sentimental con el artista y ha expresado en distintas ocasiones su inconformidad porque, según ella, él no ha reconocido públicamente esa historia.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el 19 de abril de 2025 En esa ocasión, Calderón salió de una reunión llorando después de escucharlo interpretar canciones de despecho.

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Sin embargo, el cantante ha negado categóricamente que hubiera existido un noviazgo entre ellos. En una entrevista concedida al presentador Camilo Cuervo para Radiola TV, Ayala contó que conoció a Calderón en Villavicencio, durante una Semana Santa, hace más de una década.

Según su versión, después de saludarse en una finca y compartir un almuerzo, aceptó llevarla en su vehículo hacia Bogotá. El artista aseguró que, a partir de ese viaje, surgió una versión sobre una supuesta relación sentimental que él ha desmentido.

¿Cómo fue el matrimonio entre Giovanny Ayala y María Gómez?

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La ceremonia religiosa entre Giovanny Ayala y María Gómez se celebró el sábado 21 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Acacías, Meta.

De acuerdo con las imágenes compartidas por los asistentes, la celebración continuó en Villa Valentina, la finca del cantante, donde los invitados disfrutaron de presentaciones musicales en vivo y de platos tradicionales de la gastronomía llanera.

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Mientras se llevaba a cabo la ceremonia, Yina Calderón se encontraba de viaje por el departamento del Huila. Durante esos días, la empresaria también generó comentarios entre los internautas luego de que se difundieran videos en los que aparecía compartiendo con allegados e influenciadores.

Por su parte, María Gómez compartió un mensaje en sus redes sociales después de la boda, acompañado de una fotografía junto a su esposo. “Y así me miraba el hombre con el que elegí compartir todos mis días. No necesitaba decir nada, sus ojos me lo estaban diciendo todo., te amo, esposo”, escribió.

Hasta el momento, Giovanny Ayala y María Gómez no han emitido una respuesta directa al mensaje que compartió Yina Calderón.