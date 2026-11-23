La cantante Jenny López se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales, luego de que se conocieran varias fotografías que muestran sus primeros pasos en el mundo de la música.

En las imágenes compartidas se puede ver a la esposa de Jhonny Rivera durante su adolescencia, cuando tenía una apariencia física diferente a la que proyecta en la actualidad.

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¿Cómo son las fotos que se conocieron de Jenny López?

Las publicaciones muestran algunos momentos de la etapa inicial de la carrera musical de la cantante, quien actualmente tiene 22 años. En las fotografías, la intérprete luce facciones más juveniles y prendas de vestir propias de aquella época.

Además, en algunas imágenes aparece usando brackets como parte de un tratamiento de ortodoncia. Otras, por su parte, fueron tomadas durante la noche, por lo que podrían corresponder a presentaciones o eventos en los que participó durante sus primeros años en la música.

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La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, especialmente por los cambios físicos que ha experimentado la artista con el paso del tiempo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jenny López a sus fotografías?

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La aparición de estas imágenes provocó diferentes comentarios entre los internautas. Por un lado, algunos usuarios señalaron que las diferencias en su apariencia responden principalmente al paso de los años y al proceso natural de maduración entre la adolescencia y la adultez.

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“Lucía y luce hermosa, ella jamás ha negado su cx de nariz, es una mujer talentosa, es muy joven y en esas fotos aún más. En nuestra sociedad no tenemos permitido dar pie a opiniones acerca del cuerpo y la apariencia de otra persona”, mencionó un seguidor de la artista.

Por otro lado, algunos internautas hicieron comentarios sobre posibles procedimientos estéticos a los que se habría sometido con el paso del tiempo, especialmente en su nariz. Ante estos señalamientos, varios seguidores salieron en su defensa y recordaron que la cantante no ha ocultado los retoques estéticos que se ha realizado.

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“El que tiene plata hace lo que le provoque. Para eso trabaja”, “Cuál es la envidia, está súper linda y para eso trabaja”, fueron otros de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

Se conocieron algunas fotos de Jenny López antes de ser famosa Foto: imagen de redes sociales

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¿Cómo se conocieron Jenny López y Jhonny Rivera?

La historia entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó en los escenarios de la música popular, cuando ella tenía apenas 15 años y se vinculó a la agrupación del cantante como corista. En ese momento, Rivera impulsó su talento y le brindó la oportunidad de crecer profesionalmente en la industria musical.

Con el paso de los años, su relación fue más allá de lo profesional y, cuando Jenny alcanzó la mayoría de edad, comenzaron un romance que hicieron público en 2023.

Jhonny Rivera emocionó a sus seguidores tras hacer un comentario en redes sociales que levantó sospechas sobre la llegada de un bebé junto a Jenny López Foto: jhonnyrivera

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A pesar de los 30 años de diferencia de edad y de los comentarios que recibieron en redes sociales, la pareja decidió continuar con su relación y compartir diferentes momentos de su vida sentimental con sus seguidores.

En 2025, Jhonny sorprendió al público al pedirle matrimonio en medio de un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, ante miles de fanáticos. Finalmente, la pareja llegó al altar en febrero de 2026, durante una ceremonia celebrada en Pereira, consolidando así su relación.