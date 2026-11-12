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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Le quebró un pie en mi finca": Jhonny Rivera confiesa accidente que lo unió a Nanpa Básico

"Le quebró un pie en mi finca": Jhonny Rivera confiesa accidente que lo unió a Nanpa Básico

Durante una conversación en la cabina de El Klub, el cantante de música popular Jhonny Rivera reveló el inesperado y doloroso percance deportivo que dio inicio a su estrecho vínculo con el rapero.

El insólito accidente en la finca de Johnny Rivera que inició su gran amistad con Nampa Básico
El insólito accidente en la finca de Johnny Rivera que inició su gran amistad con Nampa Básico
Foto: La Kalle y redes de Nanpa Básico
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Seguro te ha llamado la atención la química entre el referente de la música popular Jhonny Rivera y el artista urbano Nanpa Básico.

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Sin embargo, lo que muy pocos conocen es que esta alianza no comenzó en un estudio de grabación ni por una estrategia comercial, sino por un accidente fortuito durante un picadito de fútbol.

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En una reciente entrevista concedida en el programa radial El Klub, el intérprete risaraldense destapó los detalles de esta insólita anécdota.

¿Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Nanpa Básico y qué pasó en el partido de fútbol?

Según relató Jhonny Rivera en su entrevista en El Klub, él conoció a Nanpa Básico hace varios años gracias al creador de contenido La Liendra.

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Al darse cuenta de que ambos compartían una gran pasión por el fútbol, a Jhonny se le ocurrió invitar al rapero a su finca para jugar un partido amistoso y así romper el hielo entre los dos.

Lo que prometía ser una jornada de integración deportiva terminó en un momento de gran tensión. Durante el encuentro en la cancha de la finca, un amigo de Rivera le provocó accidentalmente una fractura en el pie a Nanpa Básico.

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La gravedad de la lesión fue tal que el artista urbano se vio obligado a cancelar de inmediato una gira de conciertos que ya tenía programada en México.

Ante la culpa y la preocupación por lo sucedido en su propiedad, Jhonny Rivera decidió estar al pendiente de la salud de Nanpa de manera incansable.

El cantante lo llamaba a diario para preguntarle cómo se sentía, qué le habían dicho los médicos en los chequeos y cómo iban los resultados de sus radiografías.

Esa constancia y atención diaria durante todo el proceso de recuperación médica afianzó la confianza mutua, transformando un incidente desafortunado en una amistad entrañable.

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¿Cómo nació la canción "Perdóname" entre la música popular y el rap?

El vínculo personal entre ambos artistas se consolidó aún más durante la organización del Volveremos Fest, el evento benéfico liderado por Jhonny Rivera tras el devastador terremoto de Pereira para recaudar fondos y construir viviendas a las familias afectadas.

Durante ese proceso, Nanpa y Jhonny se reunían todos los días para coordinar la convocatoria de colegas musicales.

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Fue en medio de esas constantes reuniones de trabajo donde surgió la idea de unir sus talentos. Rivera le planteó a Nanpa la posibilidad de realizar una fusión inédita entre la música popular y el rap.

El artista urbano aceptó de inmediato la propuesta y compuso el tema "Perdóname", invitando a Jhonny a escucharlo a su estudio.

Según relató Rivera en El Klub, bastó con escuchar la maqueta desde afuera del estudio para aprobar el tema y quedar convencido del potencial del proyecto.

La canción "Perdóname" narra la historia de un hombre que comete el error de fallarle a su pareja por caer en una tentación y busca recuperar al amor de su vida.

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El video musical fue grabado en el barrio Nederos y cuenta con emotivos detalles, como la aparición de dos cerditos regalados por Maité, una niña beneficiada con la reconstrucción de su vivienda.

Este tema ha alcanzado millones de reproducciones en YouTube, consolidando el éxito de una unión que comenzó con un pie fracturado en una cancha de fútbol.

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