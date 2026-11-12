Jhonny Rivera cuenta cómo es ir de vacaciones con su novia y su ex: "De lo más normal"

En el mundo del entretenimiento es habitual escuchar historias de rupturas polémicas y enfrentamientos entre exparejas. Sin embargo, el cantante colombiano Jhonny Rivera se ha convertido en el centro de la conversación pública al demostrar que es posible mantener un trato cordial y de profunda amistad con las personas que lo acompañaron en el pasado.

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Durante su paso por los micrófonos de El Klub, el artista de música popular abordó un tema que suele generar revuelo entre sus seguidores y en las redes sociales: su capacidad para convivir en paz con sus ex y la madurez con la que su actual pareja, Jenny, asume esta situación.

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¿Por qué Jhonny Rivera mantiene una relación tan buena con sus exparejas?

Cuando en El Klub le preguntaron sobre la razón por la cual no guarda rencores ni mantiene distanciamiento con sus exparejas, Jhonny Rivera fue enfático en señalar que prefiere quedarse siempre con los recuerdos positivos que dejó cada relación.

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Según explicó el artista, aunque es natural que al momento de una ruptura exista tensión inicial, con el paso de los días y la llegada de la calma es totalmente factible construir una relación basada en la cordialidad.

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Esta forma de actuar tiene una raíz familiar muy clara. Rivera reveló que su actitud proviene directamente de una enseñanza que le dejó su padre.

Su progenitor solía decir que la vida es demasiado bonita como para malgastarla teniendo enemigos y lo motivaba a buscar soluciones para limar cualquier aspereza o quiebre en sus relaciones interpersonales.

Siguiendo esa lección, Jhonny convirtió el principio de no tener enemistades con nadie en un lema de vida.

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Además, el cantante destacó que mantenerse cercano a su entorno joven, tanto a su hijo Andy como a su pareja Jenny, le ayuda a consultar opiniones, estar al día en tendencias y mantener una mentalidad abierta en todos los aspectos de su vida.

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¿Cómo reacciona la novia de Jhonny Rivera al irse de vacaciones con la mamá de Andy?

Una de las anécdotas que más asombro causa entre el público tiene que ver con la logística de sus viajes familiares.

Jhonny Rivera contó en El Klub que ha salido de vacaciones en grupo junto a la madre de su hijo Andy Rivera, la pareja sentimental de ella y su propia pareja, Jenny.

El artista aseguró que para los cuatro involucrados se trata de una convivencia sumamente sana y natural, aunque para muchas personas externas resulte sorprendente.

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Incluso recordó que hace unos años se tomaron una fotografía en la que aparecían seis personas juntas en un jacuzzi: Andy con su pareja, Jhonny con Jenny, y la mamá de Andy con su respectiva pareja.

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Frente a la inquietud de si este tipo de salidas genera molestia o celos en su hogar, Rivera dejó claro que su pareja Jenny es una mujer extremadamente madura y comprende perfectamente la dinámica sin generar ningún tipo de conflicto.

Asimismo, el cantante aclaró que no mantiene un chateo constante ni mensajes diarios con sus ex, sino que existe un respeto mutuo y una madurez compartida que les permite disfrutar de espacios en común sin tensiones.

