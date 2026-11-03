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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, preocupa a sus seguidores tras aparecer con oxígeno

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, preocupa a sus seguidores tras aparecer con oxígeno

La cantante preocupó a sus seguidores tras compartir una fotografía con asistencia respiratoria, lo que despertó dudas sobre su estado de salud y su participación en próximas presentaciones.

Jenny López y Jhonny Rivera en foto de referencia tras encender alarmas de salud al aparecer con oxígeno en redes
Jenny López encendió las alarmas sobre su estado de salud al compartir una foto con oxígeno, lo que dejó en duda sus próximas presentaciones
Foto: @jhonnyrivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

La joven cantante de música popular Jenny López encendió las redes sociales tras publicar en su Instagram una fotografía preocupante en la que aparecía recostada usando una máscara de oxígeno. La imagen causó una rápida reacción entre sus más de un millón de seguidores.

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Los internautas expresaron gran inquietud al notar el agotamiento físico de la artista de 23 años. Ante la gran incertidumbre generada en plataformas digitales, la intérprete de 'Culpables' decidió romper el silencio para aclarar lo sucedido con su salud.

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La artista contó que atravesaba un quebranto de salud justo cuando debía presentarse en concierto junto a su esposo, Jhonny Rivera. Pese a las dificultades, envió un mensaje a sus seguidores: "Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para darles un show como se lo merecen".

¿Por qué Jenny López apareció con máscara de oxígeno?

Jenny explicó que presenta una afección médica en las fosas nasales, tiene los cornetes nasales agrandados, una condición que afecta su respiración y por la que ya pasó por una intervención quirúrgica en el pasado.

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Esta estructura nasal obstruida le impide inhalar aire con normalidad y la obliga a respirar por la boca de forma continua, la artista comentó: "Mi nariz me queda de adorno porque yo no puedo respirar" con facilidad.

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Al respirar constantemente por la boca, el aire frío entra directamente a su garganta y le provoca un fuerte choque térmico. La situación generó dudas y comentarios en redes sociales, especialmente cuando Jhonny Rivera llegó solo al lugar del concierto, en el Cauca.

Jenny López muestra en sus redes sociales fotografías con asistencia respiratoria tras encender las alarmas por su estado de salud
Jenny López compartió imágenes usando una máscara de oxígeno, mensajeando a sus fans sobre sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos
Foto: @jennylopez_oficial

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¿Qué decisión tomó Jenny López sobre su carrera?

La cantante confesó que acumuló un cansancio severo por dos semanas ininterrumpidas de actuaciones y desplazamientos: "Estaba bastante regular de salud y estaba muy triste porque pensé que no iba a poder cantar" en el evento.

Pese a las serias dificultades respiratorias, la artista logró cantar ante sus seguidores en San Roque y Piendamó. Sin embargo, reconoció con franqueza: "Ha faltado descanso, ha faltado dormir, ha faltado reposo vocal" para poder recuperar plenamente su voz.

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Para evitar mayores complicaciones en sus cuerdas vocales, la artista confirmó que guardará reposo vocal absoluto durante una semana. Esta medida obligatoria la mantendrá temporalmente alejada de los escenarios mientras avanza en su recuperación.

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¿Qué pasará con los próximos conciertos de Jenny López?

Varios seguidores permanecen atentos a las redes sociales de la pareja para conocer si habrá modificaciones en la agenda musical de la cantante. Por lo pronto, la artista sigue las indicaciones de descanso y agradeció todo el apoyo recibido en sus shows.

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La cantante aseguró que compartirá nuevas noticias con sus seguidores cuando tenga mayor claridad sobre su diagnóstico médico. Por ahora, priorizará su recuperación y el descanso físico y vocal para regresar a los escenarios en mejores condiciones.

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