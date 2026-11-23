El último mensaje que Gabriel Alberto Cárdenas Morales le envió a su mamá se convirtió en una de las piezas que más interrogantes deja sobre su desaparición.

El estudiante de 17 años le habría dicho que estaba cerca de la Universidad de los Andes, a la altura de las residencias Barichara; sin embargo, nunca ingresó al campus y posteriormente se conocieron registros de cámaras de seguridad que lo ubicarían en inmediaciones del Salto del Tequendama.

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La información tomó relevancia después de que los organismos de emergencia recuperaran, este lunes 23 de noviembre, el cuerpo de un joven en inmediaciones del Salto del Tequendama, en Cundinamarca. De acuerdo con los reportes preliminares, correspondería al estudiante que llevaba cuatro días desaparecido en Bogotá, aunque la identificación quedó en manos del CTI y Medicina Legal.



La diferencia entre lo que Gabriel le comunicó a su mamá y los lugares en los que posteriormente habría sido visto abrió nuevos interrogantes sobre sus últimos movimientos. ¿Por qué le dijo que estaba cerca de la universidad? ¿En qué momento se desplazó hacia el Salto del Tequendama? Son algunas de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades.



El último mensaje de Gabriel Cárdenas a su mamá antes de desaparecer

Todo comenzó el jueves 19 de noviembre, cuando Gabriel salió de su vivienda en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, aproximadamente a las 7:17 de la mañana.

El joven, estudiante becado de la Universidad de los Andes, le comentó a su familia que iba tarde a clase y solicitó un servicio de transporte en motocicleta por aplicación para llegar a la institución.

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Durante el recorrido se comunicó con su mamá, Viviana Morales Puentes, para contarle que estaba cerca de la universidad, a la altura de las residencias Barichara.

Sin embargo, ese mensaje terminó convirtiéndose en uno de los principales interrogantes de la búsqueda: los registros de ingreso de la institución indicaron que Gabriel nunca llegó al campus.

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Su familia comenzó a preocuparse al no tener noticias de él y trató de reconstruir el recorrido que había realizado aquella mañana. Entre los datos que entregaron a las autoridades estaba un movimiento bancario de $10.200, correspondiente al pago del transporte que había solicitado.

Otro detalle que llamó la atención fue que el celular del adolescente permanecía apagado desde aproximadamente las 3:00 de la tarde del mismo jueves.

La mamá de Gabriel denunció demoras durante la búsqueda

Mientras intentaba encontrar a su hijo, Viviana Morales Puentes acudió a diferentes medios de comunicación para pedir colaboración y solicitar mayor celeridad en las investigaciones.

La mujer cuestionó la falta de acompañamiento y las demoras que, según su denuncia, se presentaron en los procedimientos para rastrear el teléfono celular y revisar las cámaras de seguridad de conjuntos residenciales y establecimientos comerciales.

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También relató que un uniformado habría detenido a Gabriel en el sector de la calle 19 con avenida NQS para solicitarle antecedentes y posteriormente lo habría dejado continuar su camino, pese a que, según su versión, el joven era menor de edad y ya tenía un reporte de desaparición.

Antes de conocerse el hallazgo en el Salto del Tequendama, la madre hizo un llamado público para que su hijo regresara a casa. También pidió que, si alguien lo tenía retenido, lo devolviera a su familia.

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Una cámara de seguridad habría captado a Gabriel Cárdenas caminando por los alrededores del Salto del Tequendama el mismo día de su desaparición. /Foto: redes sociales

Recuperaron un cuerpo en el Salto del Tequendama

La búsqueda tuvo un nuevo desarrollo durante la tarde del lunes 23 de noviembre, cuando los Bomberos de Cundinamarca adelantaron el operativo para recuperar el cuerpo de un joven de aproximadamente 17 años en inmediaciones del Salto del Tequendama.

Los primeros reportes señalaron que las características del cuerpo coincidirían con las de Gabriel Cárdenas Morales, por lo que el hallazgo estaría relacionado con la desaparición que se investigaba desde el jueves anterior.

Sin embargo, el procedimiento de identificación quedó a cargo del CTI y Medicina Legal, entidades encargadas de establecer oficialmente la identidad y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Por ahora, el último mensaje que Gabriel envió a su mamá, los registros bancarios y las imágenes de seguridad hacen parte de los elementos conocidos para reconstruir sus movimientos antes de que se perdiera su rastro.