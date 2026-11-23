Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una de las pistas más recientes sobre los últimos movimientos de Gabriel Cárdenas Morales, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes que estaba desaparecido desde el pasado 19 de noviembre y cuyo cuerpo fue encontrado en el Salto del Tequendama, en Cundinamarca.

En las imágenes, conocidas por las autoridades, se observa a un joven que sería Gabriel caminando solo por una carretera cercana al Salto del Tequendama.

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La grabación muestra que, sobre el mediodía, exactamente a las 12:19 p. m., pasa frente a unos trabajadores que se encontraban en el sector. Sin embargo, a las 12:20 p. m. aparece nuevamente en cámara, esta vez de regreso por la misma carretera.



Lo que ha llamado la atención es que la grabación correspondería al mismo día en que se perdió su rastro y que llevaba puesta la ropa descrita por sus familiares durante la búsqueda.



En el video se aprecia cómo el estudiante pasa frente a un grupo de trabajadores que se encontraba en el sector. Sin embargo, aproximadamente un minuto después, aparece regresando por la misma carretera, en sentido contrario.

Esta grabación aporta nuevos elementos para reconstruir los movimientos del joven durante las horas en las que estuvo desaparecido. No obstante, todavía no se conocen todos los detalles de lo que ocurrió después de ese recorrido ni las circunstancias que lo llevaron hasta ese punto de Cundinamarca.

El caso tomó un nuevo rumbo este lunes 23 de noviembre, cuando los Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo del cuerpo de un joven en el Salto del Tequendama. De acuerdo con la información preliminar, correspondería al estudiante de Los Andes, aunque su identidad debía establecerse mediante los procedimientos oficiales.

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Así fue visto Gabriel Cárdenas en el último video conocido

La grabación de seguridad muestra a un joven caminando sin compañía por una vía cercana al Salto del Tequendama. Según las primeras versiones sobre el material, las imágenes fueron registradas el jueves 19 de noviembre, fecha en la que Gabriel salió de su vivienda y desapareció.

Uno de los detalles que permitió relacionar el video con el estudiante fue la vestimenta. El joven que aparece en la grabación llevaría prendas similares a las que su familia había reportado cuando pidió ayuda para encontrarlo.

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Durante su recorrido, pasa frente a unos trabajadores que estaban en el sector. No se ha informado si alguno de ellos tuvo contacto con el estudiante o si alcanzó a notar alguna situación particular.

Lo que sí se observa en la secuencia es que, cerca de un minuto después de pasar frente a estas personas, el joven regresa por la misma carretera.

Por ahora, no se han divulgado más fragmentos de la grabación ni se conocen detalles sobre lo que hizo después de regresar por esa vía.

Organismos de emergencia adelantaron las labores de extracción de un cuerpo hallado en el Salto del Tequendama, que podría corresponder al estudiante Gabriel Cárdenas. /Foto: redes sociales / Bomberos de Cundinamarca

Gabriel desapareció el mismo día que fue captado por la cámara

La desaparición de Gabriel Alberto Cárdenas Morales fue reportada el jueves 19 de noviembre de 2026. El joven, de 17 años, vivía con su familia en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, y estudiaba becado en la Universidad de los Andes.

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Ese día salió de su casa aproximadamente a las 7:17 de la mañana. Como iba tarde a sus actividades académicas, solicitó un servicio de transporte en motocicleta por aplicación.

Durante el trayecto alcanzó a escribirle a su mamá, Viviana Morales, para contarle que estaba cerca de las residencias universitarias Barichara. Sin embargo, nunca llegó a ingresar al campus de la institución.

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Su familia comenzó a buscarlo al perder comunicación con él. Uno de los datos entregados a las autoridades fue un movimiento bancario de $10.200, correspondiente al pago del servicio de transporte.

Además, el celular del estudiante permanecía apagado desde aproximadamente las 3:00 de la tarde de ese jueves.

Con el paso de las horas, sus familiares difundieron fotografías y características físicas para facilitar su ubicación. También se conocieron reportes de personas que aseguraban haberlo visto caminando por sectores del centro de Bogotá.