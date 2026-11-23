Gabriel Alberto Cárdenas Morales, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes que era buscado desde el pasado jueves 19 de noviembre, fue encontrado sin vida este lunes 23 de noviembre en el Salto del Tequendama, según confirmaron las autoridades.

El joven, quien estudiaba becado en la institución universitaria, había desaparecido después de salir de su casa, ubicada en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, con destino a sus actividades académicas en Bogotá.

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Desde que se perdió su rastro, familiares y allegados intensificaron la búsqueda, mientras las autoridades adelantaban las labores para establecer qué había ocurrido con él.



La noticia de su hallazgo se conoció durante la tarde de este lunes y puso fin a varios días de incertidumbre para sus seres queridos, quienes habían difundido información sobre su desaparición y solicitado ayuda para encontrarlo.



Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación. Entre las hipótesis que se manejan está la posibilidad de que el joven se hubiera quitado la vida, pero esta versión no debe darse por confirmada mientras las autoridades no establezcan oficialmente qué ocurrió.

Gabriel Alberto Cárdenas Morales, de 17 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes Foto: Pantallazos tomados de CityTv

¿Qué pasó con Gabriel Cárdenas antes de desaparecer en Bogotá?

La última vez que se tuvo información directa sobre Gabriel fue el jueves 19 de noviembre de 2026. Ese día salió de su vivienda en Villa Alsacia aproximadamente a las 7:17 de la mañana y solicitó un servicio de transporte en motocicleta por aplicación, pues, según la información conocida, iba tarde a clase.

Durante el recorrido, el estudiante se comunicó con su mamá para contarle que estaba cerca de las residencias universitarias Barichara. Sin embargo, nunca llegó a ingresar al campus de la Universidad de los Andes.

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Ese fue uno de los primeros detalles que encendió las alarmas entre sus familiares, quienes comenzaron a buscarlo al no tener noticias sobre su paradero.

Además, la familia entregó a la Fiscalía información sobre un movimiento bancario de 10.200 pesos, correspondiente al pago del servicio de transporte solicitado aquella mañana. Este registro se convirtió en una de las pistas para reconstruir sus últimos movimientos.

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Otro dato que llamó la atención fue que el teléfono celular de Gabriel permanecía apagado desde aproximadamente las 3:00 de la tarde del jueves, lo que dificultó establecer comunicación con él.



Hallazgo de Gabriel en el Salto del Tequendama

La búsqueda del estudiante terminó este lunes 23 de noviembre, cuando las autoridades reportaron el hallazgo de su cuerpo en el Salto del Tequendama.

El lugar se encuentra en Cundinamarca y fue allí donde se confirmó el desenlace de la búsqueda que durante varios días mantuvo en alerta a sus familiares y a quienes compartieron su fotografía en redes sociales.

Por el momento, no se han establecido públicamente todos los detalles relacionados con las circunstancias de su fallecimiento.

La hipótesis que se ha mencionado sobre lo ocurrido deberá ser contrastada con los procedimientos correspondientes y los resultados de las investigaciones.

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Gabriel Alberto Cárdenas Morales tenía 17 años y era estudiante becado de la Universidad de los Andes. Su desaparición había generado preocupación en Bogotá, especialmente después de que se conocieran los últimos movimientos que realizó antes de perderse su rastro. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.