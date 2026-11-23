La desaparición de Gabriel Cárdenas Morales, un adolescente de 17 años, mantiene en alerta a sus familiares en Bogotá. Desde el pasado 19 de noviembre no se tiene información sobre su paradero. El joven fue visto por última vez luego de abordar un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte para dirigirse a la universidad.

Ante esta situación, su mamá, Viviana Morales Puentes, decidió pronunciarse en City Noticias, donde pidió ayuda para encontrar a su hijo y entregó detalles sobre lo ocurrido antes de que se perdiera su rastro.

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¿Cómo desapareció Gabriel Cárdenas?

Según relató la madre, el joven tenía previsto tomar un vehículo de aplicación para llegar a la Universidad de los Andes, ubicada en el centro de Bogotá. Sin embargo, cuando estaba cerca de la institución, sus familiares perdieron contacto con él.

"Él cogió un vehículo de una aplicación, se dirigió hacia la Universidad de Los Andes", relató Viviana Morales al medio de comunicación.

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No obstante, la institución educativa informó que el adolescente nunca ingresó a sus instalaciones, por lo que no se tiene claridad sobre lo que ocurrió después de su llegada a las inmediaciones del lugar.

"Los registros de la Universidad de Los Andes fue que él nunca ingresó y desde ahí perdimos el rastro de él", señaló su mamá. Además, aprovechó el espacio para compartir las características físicas y la vestimenta que llevaba su hijo el día de su desaparición.

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¿Cómo es la apariencia de Gabriel Cárdenas?

La familia también entregó detalles sobre los rasgos físicos del adolescente y las prendas que vestía cuando fue visto por última vez, con el propósito de facilitar su identificación.

De acuerdo con la descripción compartida, Gabriel mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene el rostro delgado, ojos cafés y cabello muy rizado, de estilo afro.

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En cuanto a su vestimenta, llevaba un pantalón azul petróleo, una chaqueta negra, una camiseta del mismo color, tenis negros y un morral también negro.

Por su parte, las autoridades adelantan labores para establecer qué ocurrió con el menor. Entre las acciones investigativas se encuentran la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, el seguimiento a la información relacionada con la aplicación de transporte y el rastreo de su teléfono celular.

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Buscan a Gabriel Cárdenas Morales, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, de 17 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre. Según la información entregada por su familia, el joven habría tomado una moto por aplicación con destino a la universidad, pero nunca llegó. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto ni conocer su paradero. Su familia pide ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para encontrarlo. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 22, 2026

"Estamos en revisión de cámaras, seguimiento de aplicaciones, rastreo del móvil", explicó la madre. Asimismo, se conoció que personal de Carabineros de Monserrate también participa en las labores de búsqueda.

Durante la entrevista, Viviana Morales aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a su hijo y pedirle que regrese a casa.

"Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de volver", expresó. También hizo un llamado a quienes puedan tener información sobre su paradero o, en caso de que esté retenido, pidió que lo devuelvan sano y salvo a su familia.