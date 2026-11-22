Un grave hecho de inseguridad conmocionó al sector comercial y nocturno del norte de Bogotá. Si sigues de cerca los acontecimientos de la capital colombiana, debes saber que las autoridades lograron propinar un duro golpe a las estructuras dedicadas al secuestro extorsivo y al uso de sustancias desinhibidoras para cometer hurtos y retenciones ilegales.

En un operativo llevado a cabo por unidades especializadas del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue rescatado con vida un conocido empresario barranquillero de 37 años.

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La víctima había permanecido retenida durante más de 48 horas tras haber sido drogada con clonazepam a la salida de un establecimiento nocturno ubicado en la concurrida Zona T, en el norte de la ciudad.



El caso, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, deja al descubierto las modalidades empleadas por bandas delincuenciales en zonas de alto flujo de entretenimiento, así como la importancia de la denuncia inmediata por parte de los allegados de las víctimas.



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¿Cómo ocurrió el secuestro del empresario en la Zona T de Bogotá?

Todo empezó cuando el comerciante se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en un establecimiento comercial de la Zona T. Al momento de abandonar el lugar, integrantes de una estructura delincuencial lo abordaron y lo forzaron a subir a un vehículo.

Previamente, le habían suministrado una dosis de clonazepam, una sustancia médica sedante que lo dejó en un estado absoluto de indefensión y vulnerabilidad.

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Posteriormente, los delincuentes trasladaron al hombre por distintos puntos de la ciudad. Las investigaciones oficiales señalan que inicialmente lo llevaron a un hotel situado en la localidad de Teusaquillo y, más adelante, lo movilizaron hacia una vivienda de tres pisos localizada en la calle 84 sur del barrio Villa de la Torre, en la localidad de Kennedy.

Durante las más de 48 horas que duró el cautiverio, los secuestradores aprovecharon el estado de sumisión de la víctima para despojarla de todas sus pertenencias.

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Además, obligaron al empresario a comunicarse directamente con su esposa para solicitarle la suma de 50 millones de pesos. Para engañarla y evitar que sospechara del secuestro, los captores hicieron que el hombre afirmara que se encontraba de viaje en la ciudad de Medellín festejando con unos amigos provenientes de Francia.

Sin embargo, la esposa del comerciante notó comportamientos muy inusuales tanto en los textos como en las notas de voz que recibía desde el teléfono celular de su pareja. Sospechando que algo andaba mal, la mujer decidió realizar una primera transferencia por un monto de 500.000 pesos para ganar tiempo y acudió de manera inmediata ante las autoridades.

Ella entregó al Gaula de la Policía el material probatorio recabado y la señal de geolocalización en tiempo real del dispositivo móvil de su esposo.

¿Cómo fue rescatado el empresario y quiénes son los capturados por el Gaula?

Gracias a los datos de geolocalización proporcionados por la denunciante, los investigadores del Gaula organizaron un despliegue operativo que los condujo directamente hasta el inmueble de tres niveles en el barrio Villa de la Torre, en la localidad de Kennedy.

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Al ingresar a la residencia, los uniformados hallaron al empresario barranquillero amarrado y aún bajo los efectos del fármaco, procediendo a su liberación inmediata y brindándole asistencia.

Durante la intervención policial en la vivienda, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos adultos y la aprehensión de un adolescente:

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Dallan Valeria Rodríguez Parra: Joven de 23 años, nacida en Bogotá. Las investigaciones la señalan como la persona encargada de administrar el clonazepam a la víctima. Al percatarse de la llegada del Gaula, intentó escapar de la vivienda subiendo al tejado, donde fue neutralizada por los agentes.

Juan Diego Yucue Cuetochambo: Joven de 19 años, oriundo del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, quien se encontraba en el inmueble vigilando al retenido.

Adolescente de 16 años: Un menor de edad que fue aprehendido en el lugar y cuya identidad permanece bajo reserva legal.

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Además de las capturas, los uniformados incautaron dentro de la vivienda dos teléfonos celulares y un frasco de 30 mililitros que contenía clonazepam, elemento que fue sumado como prueba al expediente judicial.

Situación judicial de los imputados y avance de las investigaciones

Posterior al operativo, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.

Aunque la defensa de Dallan Valeria Rodríguez Parra alegó supuestos maltratos físicos por parte de los agentes de policía durante el procedimiento para intentar frenar la legalización de su detención, el juez avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía.

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A los dos adultos se les imputó el delito de secuestro extorsivo y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas, incorporando el testimonio del empresario rescatado y evaluando declaraciones de otras posibles víctimas que habrían sido atacadas bajo esta misma modalidad en la capital.