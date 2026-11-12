Mujer rastreó a tres ladrones que robaron a su mamá de 80 años; los enfrentó en Suba

Una mujer rastreó con GPS a tres hombres señalados de ingresar a la vivienda de su madre, una adulta mayor de 80 años, en Cajicá, Cundinamarca. Después de seguir la ubicación de uno de los elementos hurtados, logró encontrarlos en la localidad de Suba, en Bogotá, donde los enfrentó y consiguió recuperar un televisor.

La denuncia, publicada por CityTV, muestra cómo la hija de la víctima decidió seguir el rastro de las pertenencias que habían desaparecido de la vivienda. El caso ocurrió después de que tres hombres ingresaran al apartamento de la adulta mayor durante la noche, mientras ella se encontraba sola.

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Según el relato de la familia, los sujetos habrían entrado por una de las ventanas del inmueble y sorprendieron a la mujer mientras dormía. Una vez dentro, la despertaron, la intimidaron y le exigieron que les indicara dónde guardaba el dinero.



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Aunque la adulta mayor no sufrió agresiones físicas, sí vivió momentos de angustia al encontrarse con los desconocidos dentro de su hogar.



Entre los elementos que se llevaron estaban un televisor y un bolso que contenía un celular, dinero en efectivo, tarjetas y la cédula de ciudadanía de la mujer. También desaparecieron otros objetos de valor.

Sin embargo, uno de los elementos hurtados tenía una característica que terminaría siendo clave para la familia: contaba con un sistema de ubicación GPS.

Tres hombres habrían vigilado el edificio antes de ingresar a la vivienda en Cajicá

La familia también recopiló grabaciones de cámaras de seguridad en las que aparecen tres hombres cerca del edificio horas antes de lo ocurrido.

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De acuerdo con la denuncia, serían las mismas personas que posteriormente habrían ingresado al apartamento de la adulta mayor. En las imágenes, los sujetos aparentemente conversaban entre ellos y se tomaban fotografías en los alrededores del inmueble.

No obstante, la hija de la víctima sospecha que su presencia en el lugar tenía otro propósito: observar el edificio, identificar sus características y revisar los alrededores antes de ingresar a la vivienda.

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Este material se convirtió en uno de los elementos que la familia puso en conocimiento de las autoridades para intentar establecer quiénes estarían detrás del hurto.

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La situación tomó otro rumbo cuando la hija comenzó a seguir la ubicación de los objetos que habían desaparecido. El GPS le permitió obtener información sobre el lugar en el que se encontrarían algunas de las pertenencias de su madre.

Aunque la mujer consiguió recuperar el televisor, el encuentro en Suba no terminó con la identificación y detención de los tres hombres.

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De acuerdo con la denuncia, los señalados responsables abandonaron el lugar y lograron escapar. Por esta razón, la familia pidió que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes para establecer quiénes participaron en el ingreso a la vivienda de Cajicá.

La recuperación del televisor representó una parte de los objetos que habían desaparecido del apartamento, pero todavía quedaban pertenencias por localizar.