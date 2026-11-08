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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / ¿La traicionaron sus amigos? Investigan sospechoso robo a una mujer en Bogotá

¿La traicionaron sus amigos? Investigan sospechoso robo a una mujer en Bogotá

Unas cámaras de seguridad captaron detalles que despertaron sospechas sobre las personas que estaban con la víctima. Las autoridades buscan a los responsables.

robo en suba bogota.jpg
Robo en Suba, Bogotá
Imagen tomada de X @PasaenBogota
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Un nuevo caso de inseguridad se registró en Bogotá y llamó la atención por un detalle que quedó registrado en cámaras de seguridad. Una joven fue víctima de un robo en el barrio Alhambra, en la localidad de Suba, y las imágenes del momento del asalto habrían dejado en evidencia una posible participación de las personas que estaban con ella.

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El hecho ocurrió durante la tarde del martes 3 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la joven se encontraba acompañada por varias personas que, al parecer, serían sus amigos. Sin embargo, las grabaciones despertaron sospechas sobre el papel que habrían tenido durante el hurto.

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La situación está siendo revisada por las autoridades, que buscan establecer cómo ocurrió el asalto e identificar a quienes participaron. Por ahora, no se ha confirmado oficialmente que los acompañantes hayan planeado o facilitado el robo.

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Los registros de vigilancia del sector se convirtieron en una pieza importante para reconstruir lo sucedido. En las imágenes se observa el desarrollo del asalto y algunos movimientos de las personas que se encontraban junto a la víctima.

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El detalle que más ha llamado la atención es que quienes acompañaban a la joven podrían haber tenido algún tipo de vínculo con los responsables del hurto. Esta hipótesis llevó a que las grabaciones fueran revisadas para establecer si hubo una coordinación previa o alguna intervención durante el hecho.

La información disponible todavía no permite afirmar que se tratara de una traición organizada por sus propios amigos. Esa es precisamente una de las posibilidades que las autoridades buscan esclarecer a partir de los videos y las demás verificaciones.

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Autoridades buscan identificar a los responsables

Tras conocerse el caso, las autoridades comenzaron a revisar el material de las cámaras de seguridad del barrio Alhambra, con el propósito de identificar a las personas que habrían participado en el robo.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre los objetos que le fueron hurtados a la joven ni se han confirmado capturas relacionadas con este episodio.

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El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Suba, especialmente por la posibilidad de que personas cercanas a una víctima puedan estar relacionadas con un delito de esta naturaleza.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el asalto y si las personas que acompañaban a la joven tuvieron alguna responsabilidad. Las imágenes de seguridad serán fundamentales para determinar qué ocurrió realmente.

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