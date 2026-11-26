Uniformados de la Policía de Bogotá adelantan las investigaciones preliminares para esclarecer la muerte de Samantha Gaona, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública del sector de Villas del Rincón, en la localidad de Suba.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo en la tarde del martes 24 de noviembre, luego de que habitantes del sector alertaran a las patrullas, a través de la línea de emergencia, sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública, en jurisdicción del CAE Rincón.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre lo ocurrido con Samantha Gaona?

El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tabara, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, compartió un video en el que indicó que una patrulla acudió al lugar y encontró que la adolescente no presentaba signos vitales. Además, señaló que, durante la verificación inicial, no se evidenciaron signos de violencia física en su cuerpo.

“En horas de la tarde, mediante la línea de emergencia, fuimos informados de un cuerpo tendido en vía pública en jurisdicción del CAE Rincón, de la localidad de Suba”, mencionó el oficial en el video compartido por la institución.

No obstante, familiares de la adolescente señalaron a La FM que la menor habría sido encontrada sin calzado, con una sola media y con la blusa al revés. Estos detalles también hacen parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas durante la investigación.

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Tras las primeras diligencias, unidades de la Policía Judicial asumieron la recolección de pruebas y los actos urgentes para reconstruir los desplazamientos de la joven y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su fallecimiento.

El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tabara, de la Policía Metropolitana de #Bogotá, entrega detalles sobre el hallazgo sin vida de una adolescente de 15 años en el sector de Villas del Rincón, en Suba. https://t.co/jeZk6oyluT — Minuto60 (@minuto60com) November 25, 2026

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¿Qué han mencionado los familiares de Samantha Gaona?

De acuerdo con los testimonios entregados por sus allegados, Samantha Gaona salió de su vivienda con el propósito inicial de acompañar a su hermana menor hasta su institución educativa.

Asimismo, la adolescente le habría comentado previamente a su madre que tenía previsto encontrarse más tarde con un amigo.

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Sin embargo, después de dirigirse al colegio, la familia perdió contacto con ella. Sus allegados intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones a través de su teléfono celular, pero no obtuvieron respuesta.

Durante la tarde, sus familiares fueron notificados sobre el hallazgo de un cuerpo en Villas del Rincón y acudieron al lugar, donde confirmaron que se trataba de la adolescente.

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Hasta el momento, ni la Policía ni las autoridades forenses han establecido o divulgado públicamente la causa oficial de la muerte. La investigación continúa abierta mientras se recopilan testimonios y elementos materiales probatorios.