Las autoridades continúan investigando el caso de las tres mujeres pertenecientes a una misma familia que fueron encontradas sin vida en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hallazgo tuvo lugar en un apartamento ubicado en un conjunto residencial de este sector de la capital.

Según la información entregada por las autoridades, las víctimas eran una mujer de la tercera edad y sus dos hijas adultas.

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¿Quiénes son las mujeres encontradas sin vida en Bogotá?

Las víctimas fueron identificadas como María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette Scioville Cuéllar, de 59 años, y Geraldine Scioville Cuéllar, de 54 años, según informó el medio de comunicación El Tiempo.



Los cuerpos fueron encontrados al interior del inmueble donde residían, lo que dio inicio a las investigaciones para esclarecer las circunstancias y las causas de sus muertes.

El hecho ocurrió el pasado domingo 22 de noviembre en el conjunto residencial Altos del Moral, ubicado en la calle 153 con carrera 8.

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De acuerdo con la información conocida, varios vecinos alertaron a la administración del edificio tras percibir fuertes olores provenientes del apartamento durante varios días. Ante esta situación, la administración coordinó las acciones correspondientes con el propietario del inmueble y facilitó el ingreso de las autoridades.

Una vez en el lugar, integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al apartamento, ubicado en el segundo piso de la torre 2, donde confirmaron que las tres mujeres se encontraban sin vida.

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#BOGOTÁ. ¡Macabro hallazgo en Usaquén! La tarde de ayer, 22 de noviembre, hallaron los cuerpos de tres mujeres en estado de descomposición al interior de un apartamento en un conjunto residencial del barrio Altos del Moral en la localidad de Usaquén. De acuerdo con información de los residentes, un fuerte olor alertó a los vecinos y personal de aseo, quienes dieron aviso a la administración del lugar. Tras el llamado a los organismos de emergencia y a las autoridades, unidades de Bomberos y el cuerpo de criminalística acudieron al sitio y confirmaron la presencia de los tres cadáveres. Durante la noche, personal de criminalística realizó las labores de inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 23, 2026

¿Qué encontraron en la vivienda de las mujeres en Bogotá?

Tras el hallazgo, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron las labores de inspección técnica y levantamiento de los cuerpos.

Durante el registro del inmueble, los investigadores recolectaron varios elementos que podrían aportar información para esclarecer lo sucedido. Entre ellos se encontraban algunas cartas escritas y un frasco que contenía una sustancia cuya composición todavía es materia de análisis.

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Este último elemento fue enviado a laboratorios especializados para determinar de qué sustancia se trata y establecer si podría tener alguna relación con la muerte de las tres mujeres.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta los respectivos exámenes de necropsia. Estas pruebas permitirán establecer las causas de los fallecimientos y determinar si la sustancia encontrada en la vivienda aparece en los organismos de las víctimas.

Las autoridades investigan el hallazgo de tres mujeres sin vida dentro de un apartamento del barrio El Moral, en Usaquén, al norte de Bogotá. /Foto: CityTV

Asimismo, las autoridades mantienen abierta la hipótesis sobre que ellas se quitaron la vida, aunque esta posibilidad todavía debe ser evaluada y confirmada mediante los resultados de los análisis forenses.

De manera complementaria, los investigadores del CTI adelantan la revisión de las cámaras de seguridad del conjunto residencial. Con este procedimiento buscan reconstruir los movimientos registrados alrededor del inmueble, verificar quiénes ingresaron al apartamento y establecer si alguna persona externa estuvo en el lugar antes del hallazgo.

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Por ahora, la investigación continúa en curso y las autoridades esperan los resultados de los dictámenes forenses para esclarecer las circunstancias en las que murieron las tres mujeres.