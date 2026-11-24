En una reveladora entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el cantante Juan Duque se sinceró sobre un aspecto de su vida que pocos conocían: la compleja relación que mantuvo durante años con la música popular, la guasca y la carrilera.

Aunque en la actualidad estos géneros suenan en casi cualquier rincón del país, para Juan Duque representaron durante mucho tiempo una fuente de estrés directo asociada a los momentos más tensos de su infancia.

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¿Por qué Juan Duque le tenía trauma a la música popular?

La razón principal de esta aversión no radicaba en la melodía ni en las letras de las canciones en sí, sino en el entorno en el cual las escuchaba mientras crecía.

Según relató el propio artista en El Klub de La Kalle, la vivienda de su madre está ubicada en una vereda de Marinilla, situada justo en el filo de una montaña. Justo al frente de esa propiedad existía en aquel entonces una cantina muy concurrida.

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En este establecimiento comercial se reproducían sin cesar temas de música popular y carrilera a alto volumen. El problema principal era que estas jornadas de bebida solían desencadenar episodios violentos entre los asistentes.

Juan Duque recordó con detalle que presenciaba discusiones fuertes de forma cotidiana y que era común ver agresiones físicas e incluso enfrentamientos con armas cortopunzantes afuera de su casa.

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Por esta razón, en la mente del joven antioqueño se creó una asociación directa e involuntaria: cada vez que sonaba una canción popular, su cerebro interpretaba que se aproximaba un conflicto grave o una riña violenta.

El artista explicó que llegó a pensar que escuchar ese tipo de música implicaba inevitablemente que los clientes del lugar iban a terminar ebrios, sin saber controlar el consumo de alcohol y recurriendo al uso del machete.

¿Cómo ha sido el proceso de Juan Duque para superar su rechazo a este género musical?

Con el paso de los años y el desarrollo de su propia carrera dentro de la industria discográfica, Juan Duque ha tenido que transformar esa percepción infantil. Durante su conversación en El Klub de La Kalle, afirmó expresamente que en la actualidad está "destraumando la vuelta".

Esto significa que ha aprendido a separar el valor artístico y cultural del género popular de los eventos violentos que presenció en la cantina vecina durante su niñez.

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El cantante dejó claro que hoy en día le gusta el género popular, la música guasca y las tonadas tradicionales. Al madurar su perspectiva sobre el entorno en el que creció, entendió que los problemas no eran causados por las canciones, sino por la falta de control de algunos consumidores en esos establecimientos nocturnos.

De esta manera, el intérprete continúa promocionando su propuesta musical tras haber superado las secuelas psicológicas que le dejó el ambiente de su infancia en Marinilla.

