Si te preguntas cuándo sale el Spotify Wrapped 2026, la plataforma de streaming mantiene su habitual misterio sin confirmar un día exacto, pero su historial de lanzamientos permite predecir el momento preciso en que podrás descubrir tus artistas y canciones más escuchadas del año.

Fecha probable de lanzamiento del Spotify Wrapped 2026

Aunque la compañía aún no publica el anuncio definitivo en su página oficial de Spotify Wrapped, el patrón de los últimos cinco años es prácticamente infalible. Desde 2021, la plataforma ha elegido siempre un miércoles entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre para liberar el resumen.

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Repasemos las fechas anteriores:



2025: Miércoles 3 de diciembre.

Miércoles 3 de diciembre. 2024: Miércoles 4 de diciembre.

Miércoles 4 de diciembre. 2023: Miércoles 29 de noviembre.

Miércoles 29 de noviembre. 2022: Miércoles 30 de noviembre.

Miércoles 30 de noviembre. 2021: Miércoles 1 de diciembre.

Siguiendo esta lógica, todo apunta a que el Spotify Wrapped 2026 saldrá el miércoles 2 de diciembre. Si la plataforma decide adelantarlo una semana, la segunda opción más fuerte en el calendario es el miércoles 25 de noviembre.



¿Hasta qué fecha cuenta la música que escuchas?

Uno de los mitos más comunes es creer que el conteo cierra el 31 de octubre. En realidad, el registro de datos abarca desde el 1 de enero hasta mediados de noviembre.

Esto significa que la música que reproduces durante las últimas semanas de noviembre y diciembre ya no altera tus métricas principales, aunque sí suma para tu historial general en la plataforma.

Además, recuerda que las reproducciones hechas bajo el modo Sesión Privada no se contabilizan en el algoritmo. Para recibir tu resumen, solo necesitas haber escuchado al menos 30 canciones distintas durante más de 30 segundos y haber reproducido a cinco artistas diferentes.

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Cómo ver tu Spotify Wrapped 2026 paso a paso

Cuando llegue el día del lanzamiento, la experiencia estará disponible principalmente desde dispositivos móviles (iOS y Android). Sigue estos pasos para evitar errores:



Actualiza la aplicación: Ingresa a Google Play Store o App Store y asegúrate de tener instalada la última versión de Spotify. Las versiones desactualizadas suelen bloquear las tarjetas interactivas. Abre la pantalla de inicio: En la parte superior aparecerá un banner destacado con el mensaje "Tu Wrapped 2026 ya está aquí". Usa el buscador interno: Si no ves el banner de inmediato, ve a la lupa de búsqueda y escribe Spotify Wrapped 2026 para forzar la aparición del acceso directo.

Prepárate para revisar tus minutos totales de reproducción, tu género dominante y compartir tus tarjetas personalizadas en redes sociales antes de que termine el año.