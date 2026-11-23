La actriz y creadora de contenido Mariah Baillie atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar la muerte de su bebé, ocurrida el pasado 4 de noviembre de 2026.

La noticia fue compartida por medio de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde dedicó unas palabras de despedida a su pequeña hija.

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Con una fotografía acompañada de un mensaje cargado de sentimientos, la artista expresó el profundo vacío que ha dejado esta pérdida en su familia. Sus palabras no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento internacional, quienes se solidarizaron con ella.



“Esperábamos un bebé, pero en su lugar, teníamos un ángel”, escribió Mariah, una frase con la que dejó ver el difícil proceso emocional que enfrenta y la manera en que recuerda a su hija.



La publicación también estuvo acompañada de un homenaje en el que la llamó "nuestro hermoso amanecer" (Our Beautiful Sunrise) y "mi pequeña gominola" (my little jelly bean), expresiones cariñosas con las que quiso mantener presente el recuerdo de su bebé.

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Mariah Baillie despidió a su hija con un emotivo mensaje

Uno de los fragmentos que más llamó la atención de la publicación fue el mensaje en el que la actriz compartió algunas de las preguntas que se hace diariamente al pensar en su pequeña y en todo lo que habría podido vivir junto a ella.

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“Nuestro hermoso amanecer. Me pregunto todos los días, ¿de quién serían los ojos que habrías tenido? Me pregunto a quién habría acudido después de rasparte la rodilla. Me pregunto si te habrías convertido en… Me pregunto qué tan hermoso será el cielo cuando te veo corriendo hacia mí”, expresó Mariah Baillie.

En sus palabras, la creadora de contenido dejó ver que piensa constantemente en los momentos que habría compartido con su hija mientras crecía. También hizo referencia a la relación que habría construido con su papá y a las experiencias familiares que quedaron pendientes.

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La publicación se convirtió en un espacio para recordar a la pequeña, a quien Mariah dedicó palabras llenas de cariño. Su manera de despedirse permitió conocer un poco más del difícil momento que atraviesa desde el fallecimiento ocurrido el 4 de noviembre.

Además, la actriz expresó cuánto extrañan a su bebé, dejando claro que su recuerdo ocupa un lugar muy importante dentro de su familia.

Celebridades reaccionaron a la muerte del bebé de Mariah Baillie

Después de que la actriz hiciera pública la noticia, diferentes personalidades del entretenimiento y usuarios de Instagram se acercaron a la publicación para dejarle mensajes de solidaridad.

Entre las personas que reaccionaron estuvieron Taj Reed, Tabitha Lipkin y Limo Blaze, quienes hicieron parte de la ola de comentarios que recibió Mariah tras compartir su despedida.

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Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de una persona que quiso compartirle una experiencia personal y enviarle un abrazo en medio de este difícil momento.

“Te mando el abrazo más grande. Es un dolor inolvidable, pero prometo que mejora. Una amiga me dijo después del mío, que sin su ab#rt# no habría tenido a su increíble hijo. Y me siento con eso a veces, que los que perdemos temprano nos traen a alguien más increíble después”, escribió.

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Otros comentarios fueron más breves, pero igualmente estuvieron cargados de cariño y apoyo hacia la actriz.

“Lo siento mucho por tu pérdida”, “Te mando todo mi amor y mucha fortaleza en este difícil momento”, fueron algunas de las expresiones que recibió en su publicación.