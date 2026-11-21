Camilo Echeverry y Evaluna Montaner volvieron a acaparar la atención de sus seguidores durante su aparición en los Premios LOS40 Music Awards 2026, celebrados en España.

Después de varias semanas con poca actividad en redes sociales y lejos de los eventos públicos, la pareja aprovechó su paso por la gala para hablar de su relación, sus proyectos musicales y los planes familiares que tienen para el cierre del año.

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Una de sus declaraciones más comentadas llegó cuando les preguntaron por las diferencias que enfrentan en su convivencia diaria. Sin intentar mostrar un matrimonio perfecto, ambos reconocieron que discuten, aunque explicaron que sus desacuerdos suelen convertirse en conversaciones tranquilas.



Camilo y Evaluna: “Discutimos delicioso”, la confesión sobre su matrimonio

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, los artistas respondieron con naturalidad a las preguntas sobre cómo es su relación cuando no están frente a las cámaras.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando les consultaron si sus personalidades diferentes suelen generar discusiones.

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Camilo fue el encargado de explicar cómo viven esos desacuerdos y dejó claro que, aunque tienen puntos de vista distintos, no suelen recurrir a los gritos para expresar sus opiniones.

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“Discutimos delicioso, sabrosísimo, pero no gritando ni nada de eso, discusiones sanas. Debatimos, somos muy diferentes, somos polos opuestos, entonces a veces son interesantes los debates”, explicó el cantante nacido en Medellín.

La respuesta mostró una faceta cotidiana de la pareja que contrasta con la imagen romántica que suelen compartir en sus plataformas digitales. Para ellos, las diferencias no están ausentes de la convivencia, sino que hacen parte de una dinámica en la que pueden intercambiar opiniones y debatir sobre distintos temas.

Camilo y Evaluna también hablaron de su lado más cariñoso

Durante la misma conversación, los intérpretes recibieron otra pregunta relacionada con las muestras de afecto que suelen protagonizar en redes sociales. En esta ocasión, Evaluna respondió entre risas y aseguró que, en la intimidad de su hogar, pueden ser incluso más expresivos que cuando están frente al público.

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La declaración llamó la atención porque ambos suelen compartir momentos románticos con sus seguidores, quienes han seguido de cerca su historia desde sus inicios como pareja. Sin embargo, según lo que contaron, las publicaciones no reflejan necesariamente todo lo que ocurre en su convivencia.

También coincidieron en que la vida familiar que tienen actualmente responde a objetivos que habían imaginado y planeado desde hace tiempo. De esta manera, la conversación no se limitó a los desacuerdos, sino que permitió conocer algunos aspectos de la relación que mantienen fuera de los escenarios.

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Camilo habló de su música y de los planes familiares para Navidad

Más allá de su relación sentimental, Camilo se refirió al momento profesional que atraviesa y destacó el significado de su producción discográfica más reciente. Según explicó, se trata del trabajo más cercano y autobiográfico de su trayectoria, pues reúne experiencias y elementos personales que han marcado su camino artístico.

El cantante también señaló que componer continúa siendo una necesidad personal, más que una obligación relacionada con las exigencias comerciales de la industria musical. Esta manera de entender su trabajo creativo hace parte de la etapa que vive actualmente.

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En el plano familiar, la pareja mantiene una decisión que ha sido constante desde que nacieron sus dos hijas: proteger su identidad y evitar mostrar sus rostros en redes sociales o durante eventos masivos.

Camilo y Evaluna también contaron que buscan que las niñas descubran sus propios gustos musicales sin imponerles desde pequeñas una dirección artística.

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Aunque ambos desarrollan sus carreras en la música, prefieren que sus hijas tengan libertad para explorar sus intereses.

Finalmente, los artistas confirmaron que pasarán Navidad y Año Nuevo junto a sus seres queridos. La celebración mantendrá la tradición de reunir a las familias Montaner y Echeverry, un grupo numeroso con el que acostumbran compartir las fechas especiales.

Así, durante su aparición en los Premios LOS40 Music Awards 2026, Camilo y Evaluna dejaron varios detalles de su vida cotidiana: desde las discusiones que describen como debates tranquilos hasta sus decisiones sobre la crianza de sus hijas y los planes que tienen para despedir el año.

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