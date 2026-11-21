Un audio de Alicia Graham, esposa del empresario Juan de Bedout y madre de Inés, una de las niñas fallecidas por intoxicación con talio en Bogotá, volvió a poner su caso bajo la atención pública.

En la grabación, que fue conocida por medios de comunicación y hace parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía, la mujer expresa el miedo que sentía ante la posibilidad de sufrir un tercer episodio de envenenamiento.

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“Yo no creo que el cuerpo me aguante para una tercera envenenada”, se escucha decir.



La revelación se suma a documentos médicos, resultados de laboratorio, conversaciones y reportes de un investigador privado que los hermanos de Alicia entregaron a las autoridades.

La familia busca que se investigue si la intoxicación que ella sufrió en 2021 fue intencional y si tuvo relación con las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el 17 de agosto de ese año.

El caso tomó nuevamente relevancia después de la muerte de dos niñas por intoxicación con talio en abril de 2025. Una de ellas era Inés de Bedout, hija de Alicia. A partir de ese episodio, sus familiares retomaron los antecedentes médicos de la mujer y encontraron información que, según sostienen, debe ser revisada por la Fiscalía.

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Talio: ¿qué dijo Alicia Graham en el audio revelado?

En uno de los fragmentos de la grabación, Alicia pide que se adelanten averiguaciones sobre lo que estaba ocurriendo en su casa. También solicita coordinar una prueba de polígrafo y consultar información relacionada con una verificación de antecedentes.

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“Nosotros nos vamos a dedicar estos días a todo el tema de ver qué está pasando en mi casa (...) Urgente, decile que coordine ya hacerle el polígrafo. Ese es un punto. Segundo punto: que si tiene algún resultado o información de la prueba de antecedentes que solicitamos”, expresó.

En otro mensaje, la mujer habla directamente de su temor a volver a ser intoxicada. Sus palabras reflejan la preocupación que tenía por su estado de salud y la posibilidad de que se repitiera lo que, según su relato, ya había ocurrido en dos ocasiones.

“Ya son cero y van dos y, pues, yo, por lo menos, estoy muy asustada. Me muero del susto de que me vuelvan a envenenar. Yo no creo que el cuerpo me aguante para una tercera envenenada. Pero aquí vamos, todavía viva”.

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De acuerdo con la información divulgada, los audios fueron extraídos de manera legal y autorizada, y expertos verificaron su origen, autenticidad, integridad y cadena de custodia. La grabación fue incorporada al material que la familia puso en conocimiento de la Fiscalía.

Talio en el organismo de Alicia Graham: los resultados que buscan esclarecer

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La documentación médica es otro de los puntos centrales de la solicitud presentada por los hermanos de Alicia. Según los antecedentes recopilados, durante 2021 la mujer presentó fuertes dolores abdominales, dificultades para caminar, alteraciones en la sensibilidad y molestias en las piernas.

En enero de ese año, varios exámenes detectaron niveles de talio en su organismo. Uno de los médicos que la atendió dejó constancia de la gravedad de los resultados y, en una conversación citada dentro de los documentos, afirmó: “Los anteriores resultados confirman, más allá de cualquier duda, envenenamiento por talio”.

La mujer recibió tratamiento y, después de una mejoría inicial, algunos síntomas regresaron. Posteriormente fue hospitalizada en la Fundación Santa Fe, donde se practicaron nuevas pruebas para establecer qué estaba ocurriendo con su salud.

La familia sostiene que uno de los resultados de laboratorio, correspondiente a una muestra tomada el 3 de agosto de 2021, confirmó nuevamente la presencia de talio, pero no habría llegado oportunamente a los médicos que atendían a Alicia.

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La Fundación Santa Fe explicó que el documento sí se encontraba archivado con la historia clínica, pero que, al parecer, no fue incluido en el envío debido a un error durante el proceso de descargue de la información.

“Se constató que el resultado objeto de indagación de esta petición efectivamente se encuentra archivado con la historia clínica de la paciente, por lo que al parecer, por un error al momento del descargue de la información de la historia clínica, por parte del área de archivos médicos, este documento no se incluyó para su envío”, indicó la institución.

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Este punto es especialmente importante para los familiares, quienes consideran que conocer ese resultado habría permitido tomar decisiones médicas diferentes y establecer con mayor claridad las circunstancias de la intoxicación.

Talio y la investigación: la familia busca respuestas sobre la muerte de Alicia

Además de los registros médicos y los audios, el expediente entregado a la Fiscalía contiene conversaciones, testimonios e informes de un investigador privado contratado por Alicia y, posteriormente, por sus familiares.

El abogado David Espinosa Acuña, representante de los hermanos de la mujer, explicó que durante las averiguaciones recogieron testimonios sobre posibles conflictos en la relación de Alicia con Juan de Bedout y presuntas presiones relacionadas con una eventual separación.

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Según el abogado, algunos testimonios mencionaban que Alicia tenía temor de separarse por su situación económica y que posteriormente habría planteado dividir los bienes por mitades. Estos relatos fueron entregados a las autoridades para que determinen si tienen relevancia dentro de la investigación. No constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

La familia sostiene que la muerte de Alicia debe investigarse teniendo en cuenta los resultados toxicológicos y los antecedentes de intoxicación. Por eso, solicitó que se establezca quién pudo haberla expuesto al talio y en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

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El caso del talio y las niñas: nuevas preguntas para la Fiscalía

La muerte de Inés de Bedout y de otra menor de edad en abril de 2025 reabrió las preguntas sobre lo que había ocurrido años antes con Alicia. Los familiares consideran que los antecedentes médicos de la madre de Inés deben analizarse dentro de las investigaciones relacionadas con las niñas, aunque corresponde a las autoridades establecer si existe una conexión entre los episodios.

En el proceso también aparece Zulma Guzmán Castro, quien es señalada dentro de la investigación por la muerte de las dos menores y es buscada por Interpol, según la información entregada. La Fiscalía había informado que suspendía provisionalmente la imputación de cargos mientras avanzaban los procedimientos relacionados con su eventual comparecencia ante la justicia colombiana.

Por ahora, el audio de Alicia Graham se suma a las pruebas que buscan esclarecer su intoxicación y las circunstancias de su fallecimiento. La grabación deja constancia de que, antes de morir, la mujer manifestó temor a sufrir una tercera exposición al talio y pidió investigar lo que ocurría a su alrededor. La decisión sobre el alcance de esos elementos y las posibles responsabilidades corresponde a la Fiscalía.