Un nuevo hallazgo frente a la cárcel Modelo de Barranquilla encendió las alertas de las autoridades durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026.

Una caja de icopor abandonada en los alrededores del centro penitenciario contenía restos humanos y estaba acompañada de panfletos con amenazas dirigidas a integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del Inpec.

Publicidad

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:20 de la mañana, cuando, según los primeros reportes, un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó hasta el lugar, dejó el recipiente frente al establecimiento carcelario y posteriormente huyó.



La situación fue advertida por los vigilantes del penal, quienes dieron aviso a las autoridades. Tras recibir la alerta, unidades de la Policía llegaron al sector con apoyo de personal antiexplosivos para verificar el contenido de la caja y asegurar la zona.



Durante la inspección, los uniformados encontraron restos humanos dentro del recipiente y otra parte de un cuerpo a pocos metros del lugar donde había sido abandonada la caja de icopor.

El hallazgo generó preocupación por los mensajes que también fueron encontrados en la zona. Los panfletos contenían intimidaciones contra integrantes de la Fuerza Pública y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), incluidos funcionarios del grupo CRI y sus familias.

Puedes leer: Muere actor de 'You': Policía investigó discusión con una mujer antes de su muerte



¿Qué decían los panfletos encontrados frente a la cárcel Modelo?

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores son los mensajes que acompañaban los restos humanos. Los documentos fueron atribuidos a un grupo que se identifica como La Nueva Alianza y contenían amenazas contra miembros de la Fuerza Pública y funcionarios penitenciarios.

Publicidad

En los escritos también se mencionaba al grupo CRI del Inpec y a sus familiares. Los mensajes cuestionaban los tratos que, según sus autores, estarían recibiendo las personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Por ahora, las autoridades investigan la procedencia de los panfletos y buscan establecer quiénes estarían detrás de su distribución. La aparición de estos mensajes junto a los restos humanos hace parte de los elementos que están siendo analizados para determinar qué motivó el hecho.

Publicidad

La situación también genera inquietud entre los trabajadores del sistema penitenciario, debido a que las intimidaciones no estarían dirigidas únicamente contra los funcionarios, sino también contra sus familias.

⭕️ En la madrugada de este viernes fueron encontrados restos humanos dentro de una caja de icopor, en los alrededores de la cárcel Modelo de Barranquilla. 📍 Junto a ellos había panfletos con amenazas dirigidas a integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del Inpec. https://t.co/PPEXSA4Ebt — La FM (@lafm) November 20, 2026

No sería el primer hallazgo de restos humanos en Barranquilla

El caso ocurrido frente a la cárcel Modelo también llama la atención porque se conoce después de otro episodio registrado el pasado 18 de noviembre.

Según los reportes disponibles, ese día fueron encontradas bolsas con restos humanos y panfletos que también estarían relacionados con el grupo denominado Nueva Alianza.

En esos mensajes se habría mencionado un supuesto 'Plan Dominó', con advertencias dirigidas a integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del sistema penitenciario.

Publicidad

La cercanía entre ambos episodios y la presencia de mensajes con características similares llevaron a que las autoridades revisaran una posible conexión entre los hechos.

Sin embargo, todavía corresponde a los investigadores establecer si los dos hallazgos hacen parte de una misma acción y quiénes serían los responsables de las intimidaciones.

Publicidad

Puedes leer: Revelan primera foto de Kbeto Zuleta tras el accidente en el que perdió una pierna



Policía investiga amenazas contra funcionarios del Inpec

La investigación está en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo el liderazgo de la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro.

Entre las primeras actuaciones se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad de los alrededores de la cárcel Modelo. El objetivo es identificar al hombre que habría llegado en motocicleta durante la madrugada y establecer la ruta que utilizó para abandonar el recipiente y escapar.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso. Tampoco se ha establecido públicamente la identidad de la persona a la que corresponden los restos humanos encontrados en el sector.

Las autoridades también buscan determinar si las amenazas están relacionadas con los operativos que se han desarrollado dentro de los establecimientos penitenciarios y las medidas adoptadas frente a las personas privadas de la libertad.

Publicidad

Como parte de la respuesta institucional, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de seguimiento y seguridad frente a la situación.