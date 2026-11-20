Si trabajas en Colombia o estás al tanto del presupuesto familiar, sabrás que el debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027 comenzó a tomar fuerza en el país.

Aunque faltan semanas para las negociaciones formales, ya se conocen las primeras propuestas y proyecciones sobre cuánto debería subir el sueldo básico de millones de trabajadores.

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Entre las posturas que se han hecho públicas, una recomendación de la academia llamó la atención por plantear la cifra de incremento más baja que se ha conocido hasta la fecha.



¿De cuánto es la propuesta de incremento del salario mínimo 2027 hecha por la Universidad Javeriana?

El Centro Javeriano de Competitividad (CJC), perteneciente a la Pontificia Universidad Javeriana, presentó el informe titulado Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027.



En este documento, la institución sugirió que el incremento del salario básico para el próximo año se limite a un máximo del 7 %.

De acuerdo con el análisis elaborado por el centro universitario, el ajuste no debería sumar puntos adicionales por concepto de productividad laboral, sino limitarse exclusivamente a compensar la inflación proyectada para el año 2026.

¿En qué se traduce esta propuesta para el sueldo de los trabajadores? Si se adoptara el 7 % sugerido por la Universidad Javeriana, el salario básico mensual pasaría de $1’750.905 a un tope de $1’873.468 en 2027.

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Esto significaría un alza mensual de $122.563, calculada únicamente sobre la asignación básica y sin incluir el auxilio de transporte.

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Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, señaló que la práctica habitual de sumar la inflación y la productividad año tras año no necesariamente soluciona los desequilibrios acumulados en la economía nacional.

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Según las cifras expuestas en el informe, entre los años 2021 y 2026 el salario mínimo real creció un 32 %, mientras que la productividad laboral por hora trabajada apenas subió un 4 % y la productividad por persona ocupada cayó un 3 %.

Asimismo, la Universidad Javeriana advierte que el salario mínimo en Colombia pasó de representar el 59 % del salario promedio nacional al 68 %, lo que incrementa la presión financiera sobre las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para sostener empleos formales.

El estudio cita estimaciones del Banco de la República que proyectan que por cada punto porcentual adicional de aumento real en el salario mínimo se podrían perder o dejar de crear aproximadamente 46.000 empleos formales al año.

¿Cuáles son las propuestas y los posibles escenarios para el aumento del salario mínimo 2027 en Colombia?

Por el momento no existe un acuerdo definitivo sobre el porcentaje final. No obstante, ya se manejan diferentes escenarios de alza calculados sobre el salario básico actual de $1’750.905 (sin auxilio de transporte):

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Propuesta del 7 % (Universidad Javeriana): representa un aumento de $122.563 y fija el salario básico en $1’873.468.

representa un aumento de $122.563 y fija el salario básico en $1’873.468. Escenario del 8 %: el alza sería de $140.072 y el salario llegaría a $1’890.977.

el alza sería de $140.072 y el salario llegaría a $1’890.977. Escenario del 9 %: el incremento alcanzaría $157.581, ubicando el sueldo en $1’908.486.

el incremento alcanzaría $157.581, ubicando el sueldo en $1’908.486. Escenario del 9,5 %: s umaría $166.336 adicionales, dejando el pago en $1’917.241.

umaría $166.336 adicionales, dejando el pago en $1’917.241. Escenario del 10 %: implicaría $175.091 más al mes, para un total de $1’926.000.

implicaría $175.091 más al mes, para un total de $1’926.000. Propuesta inicial del 38,5 % (Centrales obreras): significaría un aumento de $674.098, llevando el salario mínimo básico a $2’425.003.

¿Cuándo se define oficialmente el aumento del salario mínimo 2027 en Colombia?

Para hacer seguimiento a la concertación entre el Gobierno Nacional, los empresarios y los sindicatos de trabajadores, estas son las fechas oficiales estipuladas para la negociación: