Salario mínimo 2027: el aumento que necesitarían los trabajadores para ganar $2'000.000

El salario mínimo de Colombia podría alcanzar los $2 millones mensuales en 2027, pero para que esto ocurra sin contar el auxilio de transporte, el incremento tendría que ser del 14,23 % frente al valor vigente en 2026.

El cálculo equivale a $249.095 adicionales y pondría el sueldo básico en una cifra que muchos trabajadores esperan conocer durante las próximas semanas.

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La discusión sobre el próximo aumento salarial comenzará oficialmente el 18 de noviembre, fecha prevista para la instalación de la mesa de concertación en la que participarán representantes del Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales.



Aunque todavía no existe un porcentaje definitivo, las cifras que se han puesto sobre la mesa permiten dimensionar las diferencias entre las partes y los escenarios que podrían presentarse antes de que termine el año.



Para entender cuánto tendría que subir el salario mínimo en Colombia para llegar a los $2 millones, primero es necesario revisar cómo está compuesto el ingreso mensual de los trabajadores durante 2026.

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¿Cuánto tendría que subir el salario mínimo para llegar a $2 millones en 2027?

El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para 2026 es de $1.750.905. Si el objetivo es que el sueldo básico llegue a los $2.000.000 en enero de 2027, tendría que aumentar $249.095.

En términos porcentuales, esto representa un incremento aproximado del 14,23 %. Es decir, si el Gobierno y los sectores que participan en la negociación acordaran una cifra cercana a ese porcentaje, el salario básico alcanzaría los $2 millones mensuales.

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Sin embargo, hay una aclaración importante: este ejercicio no corresponde a una propuesta oficial de los sindicatos, los empresarios o el Gobierno. Se trata de una operación matemática que permite establecer cuánto se necesitaría para llegar a esa cifra tomando como referencia el salario actual.

Además, los trabajadores que reciben auxilio de transporte ya tienen un ingreso mensual conjunto de $2.000.000 durante 2026. Esto se debe a que al salario básico de $1.750.905 se le suman $249.095 correspondientes a ese beneficio.

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Por eso, cuando se habla de que el salario mínimo podría llegar a los $2 millones en 2027, es importante diferenciar entre el sueldo básico y el ingreso total que incluye el auxilio de transporte.

Las propuestas económicas para el ajuste del salario mínimo en 2027 enfrentan al sector sindical con los analistas técnicos. /Foto: IA

¿Cuándo comienza la negociación del salario mínimo de 2027?

La mesa de concertación del salario mínimo de 2027 tiene prevista su instalación para el próximo 18 de noviembre de 2026. Allí comenzará una de las discusiones económicas más importantes del cierre de año, pues de este proceso saldrá el porcentaje de aumento que recibirán millones de trabajadores colombianos.

En las reuniones estarán representantes del Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales, quienes tendrán que presentar sus argumentos y analizar las condiciones económicas del país.

Para definir el incremento se tendrán en cuenta diferentes indicadores, entre ellos la inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía. Estos datos servirán como referencia para evaluar cuánto podría subir el salario sin dejar de lado las condiciones económicas que atraviesa Colombia.

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De acuerdo con el cronograma previsto, el 30 de noviembre se conocería el dato de productividad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras que el 5 de diciembre se publicaría el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre.

El primer plazo establecido para alcanzar un acuerdo entre las partes será el 15 de diciembre. A partir de allí, el proceso tendrá que avanzar hacia una definición que permita establecer el nuevo salario mínimo que comenzará a regir en enero de 2027.

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¿Qué porcentajes están proponiendo para el salario mínimo de 2027?

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la diferencia entre las posiciones iniciales de los sectores que participarán en la negociación.

Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado un incremento del 38,5 %, una cifra que representa una de las apuestas más altas dentro de la discusión salarial.

En contraste, las referencias de los gremios empresariales se han ubicado entre el 8 % y el 9,5 %, porcentajes considerablemente inferiores a los planteados por las organizaciones sindicales.

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Estas diferencias muestran que la negociación podría estar marcada por posiciones distantes. Mientras los trabajadores buscan un incremento que responda a sus necesidades económicas, los empresarios también tendrán que presentar sus argumentos teniendo en cuenta los costos laborales y el comportamiento de la economía.

Por ahora, ninguna de estas cifras representa el aumento definitivo para 2027. El porcentaje dependerá de las conversaciones que se desarrollen en la mesa tripartita y, si no se logra un consenso, de la decisión que adopte el Gobierno nacional.

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¿En cuánto está el salario mínimo en Colombia en 2026?

Para entender los cálculos de la negociación de 2027, hay que recordar que el salario mínimo básico vigente en Colombia durante 2026 quedó establecido en $1.750.905.

A esta cantidad se suma un auxilio de transporte de $249.095 para los trabajadores que cumplen los requisitos legales para recibirlo.

De esta manera, el ingreso mensual conjunto llega a los $2.000.000. Sin embargo, no significa que el salario básico sea de esa cantidad, pues el auxilio de transporte es un concepto adicional y debe diferenciarse del sueldo.

Esta distinción también será importante cuando se anuncie el nuevo incremento, ya que el porcentaje de aumento del salario básico no debe confundirse con el valor total que reciben los trabajadores al sumar los dos conceptos.