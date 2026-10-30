¿Qué pasará con el salario vital en Colombia? Postura del Gobierno para el aumento de 2027

El panorama laboral en el país se encuentra en un punto de quiebre estratégico debido a una interrogante que divide a expertos y trabajadores: ¿Desaparece el salario vital en Colombia?

Este concepto, que se convirtió en la bandera principal de los sectores sindicales para dignificar los ingresos de las clases menos favorecidas, hoy enfrenta un duro choque de realidad macroeconómica de cara a la fijación del salario mínimo 2027.

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La necesidad de controlar el costo de vida y garantizar la sostenibilidad empresarial ha puesto en jaque la continuidad de este modelo.



El salario vital, bajo los parámetros internacionales de la OIT, no se limita a cubrir un porcentaje de inflación; busca garantizar que la remuneración mensual cubra de manera integral la alimentación, la vivienda, la educación y la recreación de una familia promedio.



No obstante, las principales agremiaciones del país sostienen que mantener esta métrica sin un sustento real en la producción nacional acelera la informalidad laboral, afectando la competitividad de las medianas y pequeñas empresas.

La Comisión Permanente de Concertación tiene hasta el 15 de diciembre para intentar un acuerdo inicial sobre el salario mínimo de 2027. /Foto: AFP / IA

La discusión de este año marca un distanciamiento evidente frente a las políticas salariales del periodo anterior.

Las centrales obreras defienden que indexar el ajuste bajo la premisa del salario vital es una obligación constitucional para proteger el poder adquisitivo frente al encarecimiento de la canasta básica.

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Para los sindicatos, el salario no puede ser visto únicamente como un costo de producción, sino como el motor del consumo interno del país.

Por su parte, el sector privado argumenta que la inflación y el estancamiento del PIB hacen inviable un nuevo incremento desproporcionado.

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La postura técnica que ha ganado terreno en la mesa de concertación exige que cualquier variación del ingreso mensual básico debe alinearse rigurosamente con la productividad real del trabajo, lo que en la práctica diluye el enfoque del salario vital y lo devuelve a una fórmula estrictamente matemática.

¿El presidente Abelardo De La Espriella definirá el futuro del salario vital?

Ante la recurrente duda ciudadana sobre si el concepto del salario vital desaparecerá por completo, las directrices del Gobierno Nacional arrojan certezas jurídicas.

El presidente Abelardo De La Espriella ha descartado reducir o eliminar la esencia del salario vital, argumentando el respeto por los derechos constitucionales adquiridos por la población.

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No obstante, el mandatario sí ha fijado una postura rigurosa: la discusión técnica del salario mínimo de 2027 estará sujeta de forma estricta a la productividad real del trabajo y no rebasará arbitrariamente los límites del PIB y la inflación causada.

En caso de que las mesas de negociación fracasen y no se logre un consenso bilateral antes del 30 de diciembre, el presidente Abelardo De La Espriella tiene la facultad legal de definir el aumento mediante decreto presidencial.

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Este acto administrativo debe expedirse a más tardar el último día del año, indexando los datos oficiales del DANE para salvaguardar la estabilidad de las empresas y el empleo formal a partir del 1 de enero de 2027.