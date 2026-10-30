Salario mínimo 2027: puja por el aumento, ¿De la Espriella puede definirlo por decreto?

La discusión sobre el incremento del salario mínimo 2027 en Colombia ha comenzado a calentar los motores económicos del país de manera anticipada.

Con el salario básico base fijado en $1.750.905 pesos mensuales, la mesa tripartita compuesta por las centrales obreras, los gremios empresariales y el Gobierno Nacional se alista para una de las negociaciones más complejas de los últimos años.

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La puja no solo gira en torno a mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores, sino también en salvaguardar la empleabilidad y la estabilidad de las empresas.



Las primeras cartas ya se encuentran sobre la mesa. Por un lado, los líderes de gremios como Fenalco y el Consejo Gremial Nacional proponen que el ajuste se mantenga estrictamente en un solo dígito, sugiriendo un tope máximo de entre el 7% y el 9%.



En contraste, las centrales obreras defienden el concepto de salario vital y apuntan a un incremento de doble dígito que recupere sustancialmente el poder adquisitivo de los colombianos.

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Calendario oficial y fechas límite de la negociación

Para evitar contratiempos, el proceso cuenta con un cronograma estrictamente delimitado por la Ley 278 de 1996.

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El Ministerio del Trabajo evalúa adelantar la instalación formal de la mesa tripartita para el 18 de noviembre con el fin de agilizar los diagnósticos macroeconómicos. A partir de este momento, se deben memorizar los siguientes plazos fatales:



15 de diciembre: Vence el primer plazo legal para que la mesa de concertación alcance un acuerdo definitivo sobre el incremento. Si no hay consenso, las partes deben presentar sus debidas objeciones por escrito.

Vence el para que la mesa de concertación alcance un acuerdo definitivo sobre el incremento. Si no hay consenso, las partes deben presentar sus debidas objeciones por escrito. 30 de diciembre: Es la fecha límite absoluta del proceso. Durante esta prórroga, se analizan las contrapropuestas en sesiones extraordinarias. Si persiste el desacuerdo, se cierra la vía de la concertación tripartita.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, lidera la sesión de concertación para el salario mínimo de 2027 bajo lineamientos técnicos. /Foto: AFP /IA

¿El presidente Abelardo De La Espriella puede definir el aumento por decreto?

Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es qué sucede si los empresarios y los sindicatos no logran llegar a un acuerdo mutuo antes de que finalice el año.

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La respuesta jurídica es contundente: sí, el presidente Abelardo De La Espriella tiene la facultad legal de definir el salario mínimo mediante decreto presidencial.

Si el 30 de diciembre no hay "humo blanco" en la Comisión Permanente de Concertación, el mandatario nacional expedirá el decreto de forma unilateral a más tardar esa misma noche.

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No obstante, el Gobierno no puede elegir una cifra al azar. La ley estipula que el ajuste decretado debe indexar obligatoriamente variables técnicas como la inflación anual causada, la meta de inflación del Banco de la República, el Producto Interno Bruto (PIB) y el índice de productividad acordado.

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De esta manera, el nuevo monto comenzará a regir de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2027 en todo el territorio nacional.