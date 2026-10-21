¿Salario mínimo de $2.400.000 en 2027? La millonaria propuesta que ilusiona a más de uno

La puja por el salario mínimo en Colombia para 2027 ha tomado un rumbo de máxima tensión tras conocerse las primeras cifras que están sobre la mesa de negociación.

Con el actual salario básico establecido en $1.750.905 (más $249.095 de auxilio de transporte, para un totalizado integral de $2.000.000), las posiciones entre las centrales obreras y los principales centros de pensamiento económico muestran una brecha histórica que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella deberá dirimir en los próximos meses.

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A continuación, se detallan las propuestas y proyecciones económicas que dividen las opiniones en el territorio nacional:



La propuesta de las Centrales Obreras

Los sectores sindicales han encendido las alarmas del sector privado tras las declaraciones del dirigente Fabio Arias , integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



En diferentes entrevistas, el portavoz gremial destapó la carta inicial de los trabajadores: un incremento estimado del 38,5%.

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Este ajuste matemático —que elevaría el salario básico neto a exactamente $2.424.003— se fundamenta en un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el "salario mínimo vital".

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Según explicaron los voceros, el objetivo es cerrar un desfase histórico acumulado de 32 puntos porcentuales que afecta directamente la capacidad de consumo de los hogares colombianos.

La regla técnica: ¿Qué proponen los analistas financieros?

En la otra orilla, centros de investigación económica de alto prestigio como Corficolombiana sostienen que el aumento del salario mínimo técnicamente viable debe ser del 8%.

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Bajo esta simulación, el sueldo básico se ubicaría en $1.890.977. Esta cifra se calcula sumando la inflación proyectada para el cierre de año (6,8%) y un ajuste por productividad del 1,2%.

Los expertos advierten que fijar un número superior a este umbral dispararía de forma inmediata la inflación y destruiría miles de puestos de empleo formal.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, lidera la sesión de concertación para el salario mínimo de 2027 bajo lineamientos técnicos. /Foto: AFP /IA

La postura del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Por su parte, el Ministerio del Trabajo ha fijado una estricta política de "moderación técnica".

La directriz del presidente Abelardo de la Espriella exige que la negociación colectiva se ciña estrictamente a las variables macroeconómicas reales de inflación y productividad.

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De este modo, el ejecutivo descarta de plano las propuestas desproporcionadas, priorizando la estabilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que sostienen el tejido productivo del país.

Tomando como base la inflación acumulada a septiembre de 6,29%, las simulaciones del mercado financiero proyectan que, si no se logra un consenso definitivo entre empresarios y trabajadores, el ajuste final expedido por decreto gubernamental terminará oscilando de manera realista entre el 6,5% y el 8,5%.

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Un panorama abierto que está por definirse

A pesar del fuerte cruce de declaraciones y de los complejos modelos matemáticos expuestos por ambas partes, el futuro del bolsillo de los colombianos está por definirse.

Es importante aclarar que la cifra del 38,5% es apenas una base de discusión interna del bloque sindical que aún debe ser evaluada en el Comando Nacional Unitario.

Las mesas de concertación laboral apenas inician sus sesiones formales en noviembre y aun falta agotar las etapas de debate legal, la consolidación del dato definitivo de inflación de cierre de año emitido por el DANE y las intensas jornadas de negociación política previas al plazo límite de diciembre.