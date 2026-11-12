Aviso de Mhoni Vidente sobre una alerta mundial en noviembre: "Va a llegar a todos lados"

Si sigues de cerca las revelaciones del destino y la astrología, esta información te va a interesar. Durante una de sus emisiones especiales transmitidas a través de El Heraldo de México, la astrologa Mhoni Vidente compartió una de sus visiones más comentadas para este 2026, la cual está asociada de forma directa a una fecha específica: el próximo 17 de noviembre.

De acuerdo con lo expresado por la tarotista durante su programa en vivo redactado por el periodista Jason Zaleta, debes estar preparado ante un aviso de escala internacional que se difundirá mediante la tecnología de uso cotidiano que utilizas todos los días.

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¿Qué predijo Mhoni Vidente para el 17 de noviembre?

Mhoni Vidente predijo que el próximo 17 de noviembre se activará una alerta por bomba nuclear que llegará a los dispositivos electrónicos de todo el planeta.



Según detalló la especialista en astrología, esta señal no se limitará a una sola región, sino que alcanzará a los teléfonos celulares, a la red de internet y a diversas plataformas electrónicas en todas partes.



En sus propias palabras transmitidas en el programa, la vidente explicó exactamente cómo se percibirá esta notificación en los dispositivos:

“El día 17 de noviembre va a haber una alerta en todos los celulares, en el internet, en todos lados, que te va a llegar un mensaje como el que nos llega de alarma sísmica, pero va a ser una alarma por bomba nuclear”.

De esta forma, la alerta funcionará con un mecanismo similar al de los sistemas de notificación masiva que ya conoces para casos de sismos, pero enfocado en una advertencia de carácter atómico.

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¿A qué hora y cómo llegará la alerta por bomba nuclear a los teléfonos celulares?

En cuanto a los detalles de la emisión, Mhoni Vidente precisó que el mensaje tendrá su punto de origen en los Estados Unidos a las 12:00 del mediodía. A partir de ese momento, la notificación comenzará a difundirse internacionalmente hacia el resto de los países.

La hora exacta en la que recibas la notificación en tu pantalla dependerá del huso horario y de la ubicación geográfica en la que te encuentres en ese momento.

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Sin embargo, la premisa central de su predicción indica que la señal llegará a todos los teléfonos celulares y conexiones a nivel mundial.

¿Es una guerra real? Mhoni Vidente aclara si el aviso nuclear es un simulacro

Ante la inquietud que genera la mención de un artefacto atómico, Mhoni Vidente aclaró expresamente en la transmisión el carácter de esta notificación.

La tarotista señaló que el mensaje programado no corresponde al inicio de un enfrentamiento bélico activo, sino a un ejercicio de ensayo.

“Es un simulacro, va a llegar al mundo entero. Va a salir a las 12 del mediodía en EU para el mundo entero depende la hora donde tu estés, va a llegar a todos los celulares y a todas partes”, puntualizó Mhoni.

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A pesar de confirmar que se trata de un simulacro, la vidente manifestó su sorpresa y preocupación por la realización de una prueba de este alcance a nivel global.

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Durante su intervención cuestionó los motivos de dicha acción: “¿Para qué estás haciendo un simulacro? Porque estás poniendo sobre aviso a la gente de lo que pueda pasar”.

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Para la clarividente, este tipo de ensayos sirven como un aviso o preparación previa para la población frente a eventualidades futuras.

¿Dónde y cuándo ver el programa de Mhoni Vidente en vivo?

Mhoni Vidente realiza sus emisiones en vivo todos los miércoles mediante el canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

En estas transmisiones, consideradas por el medio como el espacio de la vidente más acertada de Latinoamérica, se abordan múltiples tópicos.

Entre los temas recurrentes que trata en sus programas destacan los desastres naturales, sismos, epidemias, política, controversias, infidelidades, tendencias, la salud y el futuro de las celebridades, accidentes e inquietudes personales sobre amor, salud y dinero.

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Si deseas consultar qué le depara el futuro a las celebridades o hacerle preguntas directamente a la tarotista durante la emisión del 2026, puedes sumarte a la señal en tiempo real.

A través del chat en vivo, el público interactúa enviando sus dudas para recibir consejos y predicciones. La producción sugiere a los usuarios incluir el hashtag #PregúntaleAMhoni para facilitar la lectura de sus comentarios durante el programa.

