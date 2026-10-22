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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Sacerdote colombiano se le cayó una cruz encima; recordó al padre que murió en una misa

VIDEO: Sacerdote colombiano se le cayó una cruz encima; recordó al padre que murió en una misa

La muerte del padre Patricio Sánchez volvió a generar comentarios luego de que a otro sacerdote se le cayera una cruz encima durante una misa.

Collage que muestra a la izquierda la caída de una cruz de madera, y en el otro lado la caída de la cruz en Patricio Sánchez
En redes sociales se viralizó el impactante momento en que una cruz cae sobre un sacerdote durante una misa en Colombia
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

El fallecimiento del padre Patricio Sánchez, ocurrida en Guayaquil, Ecuador, generó gran impacto. Días después, en redes sociales comenzó a circular el caso de otro religioso que sobrevivió luego de que una cruz le cayera encima durante un incidente en una iglesia.

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Se trata del padre Óscar Echeverri, un reconocido sacerdote y creador de contenido colombiano, quien vivió este accidente el pasado 28 de abril de 2026. Sin embargo, tras lo ocurrido con Patricio Sánchez, el video del incidente volvió a viralizarse en redes sociales.

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¿Cómo fue el accidente del padre Óscar Echeverri que recordó el caso de Patricio Sánchez?

Según la información difundida en redes sociales, el accidente ocurrió cuando el padre Óscar Echeverri intentaba mover una cruz de su sitio habitual dentro de la iglesia. En ese momento, la estructura se desprendió y terminó golpeándolo en la cabeza.

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Video: sacerdote murió tras caerle una cruz encima durante una misa

A diferencia de lo ocurrido con Patricio Sánchez, el sacerdote colombiano sobrevivió al impacto. Tras el incidente, Echeverri compartió un video en sus redes sociales en el que reflexionó sobre la muerte y la fatalidad.

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“La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, eso son y no otros”, manifestó el religioso en sus redes sociales.

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¿Cómo murió el padre Patricio Sánchez?

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El video del accidente de Óscar Echeverri volvió a circular en redes sociales luego de la muerte del padre Patricio Sánchez, quien falleció el sábado 17 de octubre durante una celebración religiosa en una iglesia de Guayaquil, Ecuador.

Según las imágenes difundidas en internet, una cruz que se encontraba en la pared se desprendió y golpeó al sacerdote mientras celebraba la misa. Tras recibir el impacto, Sánchez se desplomó en el altar y perdió la vida. El hecho tuvo una amplia difusión debido a que la ceremonia religiosa se transmitía en directo.

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Asimismo, se viralizó una de las últimas homilías del sacerdote, en la que habría reflexionado sobre la muerte. A esto se sumó la circulación de publicaciones en redes sociales que relacionaban su fallecimiento con una supuesta predicción de Los Simpson.

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Por su parte, los familiares de Patricio Sánchez solicitaron que se investiguen las circunstancias de su muerte. Aunque, según la información divulgada, la Policía Nacional de Ecuador habría determinado que se trató de un accidente, sus allegados buscan esclarecer qué provocó que la estructura se desprendiera de la pared.

Patricio León, familiar del sacerdote, manifestó ante medios de comunicación de Cuenca que, aunque la muerte puede interpretarse desde la fe, considera necesario que las autoridades investiguen lo ocurrido durante la ceremonia religiosa.

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