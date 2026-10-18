La última reflexión del padre que murió en plena misa tras caerle una cruz: “Vamos a morir”

“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”. Estas fueron las palabras que pronunció el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari durante una misa en Guayaquil, Ecuador, minutos antes de que una enorme cruz de madera cayera sobre él.

La frase, que formaba parte de una reflexión sobre la muerte y la fe, ha llamado la atención tras el accidente que terminó con la vida del sacerdote.

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El religioso celebraba la Eucaristía la noche del sábado 17 de octubre de 2026 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuando ocurrió la tragedia.



La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo y la grabación registró tanto parte de su homilía como el momento en que la estructura se desprendió de la pared y cayó sobre él.



La coincidencia entre el mensaje que compartió durante la celebración y lo ocurrido poco después ha generado conmoción entre quienes conocieron el caso. En su intervención, el sacerdote invitaba a los asistentes a pensar en la manera en que distribuyen su tiempo y en el lugar que ocupa Dios en sus vidas.

“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”

Durante su homilía, el padre Patricio Sánchez abordó un tema que forma parte de sus reflexiones religiosas: la muerte y la importancia de tener presente la fe en medio de las actividades cotidianas.

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“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, expresó ante los asistentes, en una frase que adquirió una relevancia especial después de conocerse su fallecimiento.

El sacerdote no se limitó a hablar del final de la vida. También planteó preguntas sobre las prioridades de las personas y el tiempo que dedican a sus creencias, en contraste con las obligaciones y distracciones del día a día.

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Una de las preguntas que hizo durante la celebración fue: “¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?”.

Con esta intervención, invitó a los presentes a examinar cuánto espacio reservan para su fe en medio de sus responsabilidades personales y laborales.

El celular, las redes sociales y el trabajo, en su reflexión

Otro de los puntos que abordó el padre Patricio durante su intervención fue el tiempo que las personas destinan a distintas actividades. En su reflexión mencionó el celular, las redes sociales, el trabajo y las preocupaciones materiales.

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El religioso contrastó esas ocupaciones con el espacio que los fieles reservan para Dios, invitándolos a revisar sus prioridades y la importancia que le conceden a su vida espiritual.

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Terrible!! Tragedia en la iglesia Perpetuo Socorro, sur de Guayaquil. El sacerdote Patricio Sánchez falleció tras caerle encima una cruz mientras oficiaba una misa. El lamentable suceso causa gran conmoción entre los fieles y la comunidad católica. https://t.co/647JgyCrA5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026

La cruz cayó sobre el sacerdote durante la misa

La celebración religiosa se desarrollaba en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, cuando una pesada cruz de madera se desprendió de la pared y cayó sobre el padre Patricio Sánchez.

El accidente quedó registrado durante la transmisión en vivo de la Eucaristía. La estructura, ubicada detrás del altar, cayó directamente sobre el religioso y el impacto le provocó la muerte, según la información conocida sobre el caso.

La caída ocurrió de manera repentina, interrumpiendo la ceremonia y provocando momentos de angustia entre quienes seguían la transmisión y los asistentes al templo.