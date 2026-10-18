Video: sacerdote murió tras caerle una cruz encima durante una misa

Un sacerdote murió luego de que una enorme cruz se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador. El impactante momento quedó registrado en video, pues la ceremonia religiosa se transmitía en vivo a través de Facebook.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, sacerdote de la Parroquia del Perpetuo Socorro.

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El accidente ocurrió durante la Eucaristía, cuando el religioso se encontraba frente a los fieles y la estructura que estaba instalada detrás del altar cayó de manera repentina.

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Las imágenes de la transmisión dejaron ver cómo la cruz se desprendió de su lugar y golpeó al sacerdote. La situación tomó por sorpresa a las personas que seguían la ceremonia y a quienes se encontraban en el templo, donde la celebración religiosa terminó convertida en una emergencia.

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Video muestra el momento en que la cruz cayó sobre el sacerdote

El registro audiovisual se convirtió en una de las principales evidencias del accidente ocurrido en Guayaquil. La transmisión en directo permitió captar el instante en que la estructura perdió su soporte y cayó sobre el padre Patricio Sánchez, quien se encontraba celebrando la misa.

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La cruz estaba ubicada detrás del altar y, en cuestión de segundos, se desplomó sobre el presbítero. El impacto fue fatal y el sacerdote murió en el lugar, según la información entregada sobre el caso.

En el audio de la transmisión también se escucharon las reacciones de quienes seguían la ceremonia. Los gritos y las expresiones de angustia reflejaron la sorpresa que generó el accidente, que ocurrió mientras se desarrollaba un acto religioso.

¿Quién era el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

El sacerdote fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien estaba a cargo de la Parroquia del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador.

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Su fallecimiento fue confirmado por la Arquidiócesis de Guayaquil, que compartió un mensaje para comunicar la noticia y expresar su acompañamiento a quienes mantenían vínculos con el religioso.

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En el comunicado oficial, la institución manifestó: “Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

Con estas palabras, la Arquidiócesis informó sobre la muerte del sacerdote y expresó su pesar por lo sucedido. El mensaje también estuvo dirigido a la familia redentorista, sus allegados y los feligreses de la parroquia.