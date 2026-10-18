Baby Demoni: revelan informe de necropsia de Medicina Legal; esto tenía su cuerpo

Un hallazgo en el informe de necropsia de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, aportó nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida en octubre de 2025 en Bogotá.

El documento forense estableció una causa de muerte que apunta a una muerte violenta, mientras su familia continúa esperando respuestas sobre lo sucedido.

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La creadora de contenido tenía 28 años y era madre de una niña de seis años.



Su fallecimiento generó interrogantes desde el comienzo y dio paso a una investigación judicial que ha mantenido la atención sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas. Ahora, los hallazgos médico-legales cobran relevancia dentro del proceso que busca establecer qué ocurrió.



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¿Qué reveló la necropsia de Baby Demoni?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que Alejandra Esquín murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello.

En términos sencillos, esta expresión médica significa que una presión ejercida desde el exterior sobre el cuello afectó su capacidad para respirar.

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El documento también clasificó la manera de muerte como violenta, pendiente de determinar con base en los hallazgos judiciales. Este resultado constituye un elemento importante para la investigación, pues permite orientar el análisis de las circunstancias en las que falleció la joven. Noticias RCN conoció en exclusiva el informe de Medicina Legal que estableció cómo habría ocurrido su muerte.

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Las circunstancias que rodearon la muerte de la creadora de contenido

Alejandra Esquín falleció el 15 de octubre de 2025, después de que se presentaran unos hechos en su apartamento de Bogotá el día anterior.

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Desde entonces, las circunstancias de lo ocurrido han sido objeto de investigación y han dado lugar a distintas hipótesis sobre lo que pasó antes de que fuera trasladada a un centro médico.

En las primeras etapas del caso se contempló la hipótesis de una muerte autoinfligida. Sin embargo, con el avance de las actuaciones judiciales, la investigación pasó a examinar la posibilidad de una muerte violenta relacionada con la intervención de otra persona.

Es importante precisar que la causa de muerte y la manera de muerte son conceptos diferentes. La primera describe el mecanismo médico que provocó el fallecimiento, mientras que la segunda corresponde a la clasificación médico-legal de las circunstancias. La determinación de responsabilidades requiere el análisis conjunto de las pruebas y las actuaciones de las autoridades.

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El material del celular que estaría bajo análisis

Otro aspecto relevante del caso tiene que ver con la evidencia digital. Según la información suministrada, durante las diligencias investigativas se extrajo material del teléfono celular de la creadora de contenido.

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Entre los elementos mencionados figura una fotografía interactiva, conocida como 'Live', que habría sido registrada el 14 de octubre de 2025, a las 2:40 de la tarde. De acuerdo con los reportes conocidos, el archivo contendría sonidos relacionados con una discusión y permitiría observar detalles del lugar que han llamado la atención dentro de la investigación.

También se ha hablado de grabaciones de audio que darían cuenta de conflictos entre la pareja. Este tipo de material puede ayudar a reconstruir una secuencia de acontecimientos, siempre que se establezcan su autenticidad, contexto y relación con los hechos investigados.

La versión de Samor, pareja de Baby Demoni, sobre lo ocurrido antes de su muerte /Foto: redes sociales

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¿Quién es el principal señalado dentro de la investigación?

En el caso también aparece el nombre de Miguel Ángel López, expareja de Alejandra Esquín, conocido en redes sociales como 'Seor One'. Su nombre ha sido mencionado en relación con la investigación, pero cualquier responsabilidad debe ser establecida por las autoridades competentes.

De acuerdo con la información suministrada, López salió de Colombia y se encontraría en Madrid, España. En una intervención para el programa Séptimo Día, habría explicado su salida del país argumentando que recibió amenazas.

También se ha reportado que su defensa sostiene una versión distinta sobre las circunstancias de la muerte de la joven.

Estas posiciones deben distinguirse de los hallazgos médico-legales: el informe de necropsia permite establecer aspectos relacionados con el fallecimiento, pero no identifica por sí solo a una persona responsable.

https://t.co/Wjpy1o8Yrn — La Activa (@Activa_tribada) October 18, 2026