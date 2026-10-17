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Luto en la televisión: Repentina partida de periodista deportiva a sus 43 años

La comunicación deportiva latinoamericana lamenta la muerte de una de sus figuras más queridas, recordada por su paso por Meridiano TV y por su labor profesional frente a las cámaras.

Murió Milagros Cofiño a los 43 años: quién era la presentadora de televisión y qué se sabe de su deceso
Murió Milagros Cofiño a los 43 años: quién era la presentadora de televisión y qué se sabe de su deceso
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El mundo del periodismo informativo y deportivo recibió una noticia que causó gran asombro en la opinión pública internacional. La reconocida comunicadora y presentadora de televisión venezolana Milagros Cofiño falleció de forma repentina a la edad de 43 años.

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La información sobre su muerte se confirmó el jueves 15 de octubre de 2026 y generó inmediatas manifestaciones de pesar entre sus antiguos compañeros de trabajo, gremios de la comunicación y miles de televidentes que siguieron su labor profesional en la pantalla chica.

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¿Quién era la presentadora de televisión Milagros Cofiño y cuál fue su trayectoria?

Milagros Cofiño fue una destacada periodista venezolana especializada en la cobertura de información y acontecimientos deportivos.

Construyó una parte fundamental de su recorrido profesional al servicio de la cadena Meridiano Televisión, uno de los canales de deportes más conocidos y de mayor trayectoria en Venezuela.

Durante su estancia en dicho canal, Cofiño se desempeñó como conductora y participó de manera continua en la difusión de eventos de distintas disciplinas.

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Gracias a su profesionalismo, carisma y cercanía frente a las cámaras, logró posicionarse como un rostro sumamente familiar y querido para las audiencias venezolanas apasionadas por el deporte.

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Asimismo, la comunicadora prestó sus servicios en diferentes plataformas pertenecientes al Bloque de Armas, un importante conglomerado mediático en Venezuela. Su labor en estos medios le permitió dejar una huella en la televisión de su país natal y marcar a distintas generaciones de espectadores.

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¿De qué murió la periodista deportiva Milagros Cofiño?

Hasta el momento, no se han revelado ni difundido públicamente las causas oficiales de la muerte de la presentadora venezolana.

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El deceso fue confirmado oficialmente por la cadena Meridiano TV a través de sus canales y redes sociales digitales, medio en el cual trabajó durante varios años y donde adquirió amplia notoriedad pública.

De acuerdo con los reportes disponibles, el fallecimiento ocurrió de manera inesperada. Además, se precisó que no se había reportado de forma previa ningún tipo de complicación o problema de salud vinculado a la comunicadora.

La ausencia de detalles adicionales sobre las circunstancias exactas de su muerte ha mantenido en vilo a sus seguidores, mientras que el gremio informativo ratificó su luto institucional ante la pronta despedida de la comunicadora.
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¿Dónde vivía Milagros Cofiño y cómo reaccionaron sus colegas a su fallecimiento?

En los últimos años, Milagros Cofiño había iniciado una nueva etapa de su vida personal fuera de Venezuela. Se encontraba radicada en España, país donde residía junto a su pareja sentimental, Guillermo Guerra, y sus dos hijos.

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En territorio europeo, la comunicadora mantenía una vida estable y reservada al lado de su familia.

Tras la confirmación de la noticia, diversos comunicadores y colegas del periodismo expresaron palabras de condolencia y recuerdo a través de redes sociales.

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Por ejemplo, el periodista Fernando Petrocelli la recordó señalando que era una persona alegre, cariñosa y muy trabajadora. Por su parte, el relator Richard Méndez la definió como una de las personas más maravillosas que conoció durante su trabajo en la televisión.

Otros reconocidos profesionales del área, entre los que se encuentran Álex Candal, Ivón Gaete y Vito Martínez, también hicieron públicas sus muestras de afecto y destacaron su calidad humana. De esta forma, excompañeros y televidentes despidieron a una profesional recordada por su entrega y dedicación en el periodismo deportivo latinoamericano.

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