Así fueron los últimos minutos de los siameses de Ecuador: "¡Hermano, qué pasa!"

José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador, fallecieron a los 27 años mientras permanecían en Colombia. En medio de la conmoción por la noticia, Fernando, una persona cercana a los jóvenes, relató cómo habrían ocurrido sus últimos minutos y aseguró que uno de ellos sufrió un infarto antes de que ambos fallecieran.

La noticia se conoció este jueves 15 de octubre de 2026 y fue difundida por medios de comunicación de Milagro, ciudad ecuatoriana de la que eran oriundos. Posteriormente, uno de sus hermanos confirmó la información a un medio digital.

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Los jóvenes se encontraban en Colombia desde abril de este año. Habían viajado con la esperanza de acceder a terapias que les ayudaran a mejorar su movilidad y avanzar hacia uno de sus mayores anhelos: caminar.



Sin embargo, su estancia en el país terminó con una noticia que tomó por sorpresa a sus familiares, seguidores y a quienes conocían su historia.



¿Qué pasó en los últimos minutos de los siameses de Ecuador?

Fernando, quien era una persona de confianza de los hermanos, entregó un relato sobre lo sucedido y señaló que José Armando habría sufrido un infarto, tras lo cual también falleció José Luis.

Según sus palabras: "A José Armando le dio un infarto y se llevó a José Luis".

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De acuerdo con esta versión, el episodio de salud de uno de los hermanos habría desencadenado el desenlace que terminó con la vida de ambos. No obstante, la información conocida hasta el momento no permite establecer de manera independiente todos los detalles médicos de lo ocurrido ni confirmar oficialmente las circunstancias exactas de los fallecimientos.

La noticia ha generado conmoción por la historia que los dos jóvenes compartieron durante 27 años y por el vínculo que mantenían como hermanos siameses.

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Sus familiares ahora enfrentan otro momento difícil: organizar el traslado de sus cuerpos desde Colombia hasta Ecuador para despedirlos en su ciudad natal.

Los hermanos habían viajado a Colombia para recibir terapias

José Luis y José Armando Cevallos llegaron a Colombia en abril de 2026 con la expectativa de acceder a tratamientos y terapias que contribuyeran a mejorar su movilidad.

Los hermanos eran conocidos en su país como los siameses de Ecuador y, durante años, su historia despertó interés entre quienes seguían sus actividades y conocían sus aspiraciones.

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Uno de sus mayores deseos era conseguir avances que les permitieran caminar. En su vida cotidiana se movilizaban habitualmente en un pequeño coche adaptado a sus necesidades, mientras continuaban con sus actividades y compartían momentos de su rutina.

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Durante su permanencia en territorio colombiano, los jóvenes también mostraron parte de sus experiencias a través de las redes sociales. Sus publicaciones permitían conocer cómo transcurrían sus días lejos de casa y los lugares que visitaban.

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Entre los contenidos que compartieron figuró un recorrido por la Comuna 13 de Medellín, uno de los sectores turísticos más reconocidos de esa ciudad.

De esta manera, José Luis y José Armando mantuvieron el contacto con sus seguidores mientras adelantaban su proceso de terapias en Colombia.

La familia de los siameses busca ayuda para llevarlos a Milagro

Tras conocerse la muerte de José Luis y José Armando, su familia informó que necesita apoyo para trasladar sus cuerpos desde Colombia hasta Ecuador.

Damián Cevallos, hermano de los jóvenes, comunicó que buscan reunir la ayuda necesaria para realizar la repatriación y llevarlos de vuelta a Milagro, donde sus seres queridos esperan poder despedirlos.