Murió querido músico de Los Hermanos Plata en fuerte accidente de tránsito; tenía 48 años

La música norteña colombiana está de luto tras la muerte de un querido integrante de Los Hermanos Plata, quien también acompañó durante años al cantante Uriel Henao, conocido como el Rey de los corridos prohibidos. El artista falleció el martes 13 de octubre, a los 48 años, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá.

Se trata de José Ángel Plata, reconocido en el mundo musical como Chane o Chanet, quien se desempeñaba como acordeonero y compositor.

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Plata era oriundo del municipio de Betulia, Santander, y había construido una trayectoria vinculada a dos agrupaciones reconocidas dentro de la música norteña y los corridos: Los Hermanos Plata y la banda de Uriel Henao.



¿Qué le pasó a José Ángel Plata, músico de Los Hermanos Plata?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el accidente ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde del martes 13 de octubre, en inmediaciones de la calle 13 con carrera 113, en el occidente de Bogotá, sector donde residía el músico.



Según el reporte disponible, José Ángel Plata se habría bajado de un bus de servicio público y, cuando intentaba cruzar la vía, perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada. En ese momento, un vehículo de carga pesada que transitaba por el lugar lo habría embestido.



El músico habría fallecido en el sitio. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación, por lo que será necesario esperar los resultados de las autoridades para conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La noticia tomó por sorpresa a quienes conocían al artista, pues apenas el día anterior había estado compartiendo escenario con la banda de Uriel Henao durante una presentación en Anapoima, Cundinamarca.

Uriel Henao despidió a su acordeonero con un emotivo mensaje

Uno de los mensajes que más llamó la atención tras conocerse la noticia fue el de Uriel Henao, quien compartió escenario con José Ángel Plata durante varios años.

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El intérprete, reconocido como el Rey de los corridos prohibidos, publicó en su cuenta de Instagram unas palabras para despedir al músico, a quien se refirió como su amigo y acordeonero de tantos años.

"Amigo, mi acordeonero de tantos años, GRACIAS por cada momento vivido, por acompañarme en mis shows hasta el último momento de tu vida. Anoche estábamos en tarima y hoy ya no estás en este mundo. Gracias mi amigo por todo, Dios te reciba en su reino. DESCANSA EN PAZ 'CHANE'", escribió el cantante.

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Murió José Ángel Plata, músico de Los Hermanos Plata

Los Hermanos Plata también lamentaron la muerte de su compañero

La agrupación santandereana Los Hermanos Plata, de la que José Ángel también hacía parte, se sumó a los mensajes de despedida con una publicación en sus redes sociales.

En el comunicado, sus integrantes recordaron al artista como un compañero de música, escenarios y proyectos compartidos. Además, expresaron la dificultad de aceptar su ausencia y destacaron el lugar que ocupó dentro de la historia del grupo.

"Hasta siempre, hermano de la vida y de la música. Hoy nos invade una profunda tristeza al despedir a nuestro hermano, amigo y compañero de tantos sueños, escenarios y canciones", escribió la agrupación.

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En el mismo mensaje, sus integrantes añadieron: "Hoy el cielo recibe a un gran ser humano, un artista que dejó su huella en nuestros corazones y en la historia de nuestra agrupación LOS HERMANOS PLATA".