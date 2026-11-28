Si te has preguntado por qué no ves a Shaira compartiendo frecuentemente en reuniones o eventos sociales con las principales figuras de la música popular en Colombia, la propia cantante se encargó de resolver la duda.

En una entrevista concedida al programa El Klub de la emisora La Kalle, la intérprete de temas como Promesa Rota abordó de manera directa la distancia que mantiene con el denominado "combo" o "parche" del gremio musical y detalló los motivos que la llevan a no frecuentar la vida nocturna de la farándula.

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¿Por qué Shaira no pertenece al 'parche' del gremio de la música popular?

Durante la conversación en El Klub de La Kalle, los presentadores le consultaron abiertamente a Shaira sobre su ausencia en las reuniones sociales donde convergen varios exponentes del género popular colombiano.

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Ante la inquietud, la artista comenzó aclarando que siente un profundo respeto y admiración profesional por cada uno de sus colegas del gremio, reconociendo el lugar que se han ganado en la industria de la música.

Sin embargo, Shaira fue enfática al señalar que su personalidad y sus prioridades de vida son completamente ajenas a la cultura de la fiesta que suele rodear el ambiente artístico.

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La cantante explicó que se considera una persona "muy de casa" y "muy de hogar", por lo que sus actividades preferidas al concluir sus compromisos laborales distan de las celebraciones grupales.

Según relató en la entrevista, mientras gran parte de la gente asume que el plan favorito de un artista tras finalizar un concierto es irse a celebrar, en su caso la realidad es distinta.

Al bajarse de una tarima, su prioridad inmediata es trasladarse a su residencia para descansar la voz, pasar tiempo de calidad con su familia y compartir junto a sus sobrinos.

¿Por qué prefiere Shaira no asistir a fiestas ni eventos con otros cantantes?

La artista detalló en La Kalle que evitar las fiestas y eventos del gremio popular es una decisión consciente para proteger su carrera y su tranquilidad personal.

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Shaira sostuvo que no se considera una persona fiestera y que el ambiente nocturno de la industria suele prestarse para malinterpretaciones, rumores y chismes en medios de comunicación o redes sociales, como la invención de supuestos romances con colegas del medio.

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Asimismo, la cantante precisó que prefiere abstenerse de situaciones donde personas bajo los efectos del alcohol puedan sobrepasar los límites del respeto hacia ella.

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Para evitar estos inconvenientes, Shaira indicó que prefiere mantener una relación estrictamente profesional y conservar la admiración mutua desde la distancia, evitando cruzar fronteras que puedan desencadenar conflictos o malentendidos con otros cantantes.

¿Cómo organiza Shaira su trabajo y su equipo de confianza en la música?

Esta postura reservada de Shaira no solo se refleja en su vida social, sino también en la estructura de su trabajo diario. En el programa El Klub, la intérprete explicó que es una persona altamente desconfiada en el ámbito profesional y personal, manifestando que no confía en nadie por fuera de su núcleo familiar primario, al punto de no tener una "mejor amiga" o relaciones de compadrazgo en la industria.

Por este motivo, su madre ha ejercido el rol de mánager, escolta y líder de su equipo de trabajo durante los 14 o 15 años que lleva en la música. Shaira enfatizó que considera a su mamá como la creadora de su proyecto artístico, motivo por el cual prefiere que mantenga el control de su representación.

Además, la artista reveló que asume personalmente la totalidad de sus gastos personales y de carrera, incluyendo el financiamiento de su vivienda, sus deudas y sus producciones discográficas recientes.

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Tras superar un año 2023 marcado por severos problemas de salud, ansiedad, dificultades financieras e incluso ataques de origen espiritual, Shaira reafirmó en La Kalle su compromiso con su proyecto musical independiente, promoviendo su sencillo Promesa Rota y enfocándose en su desarrollo artístico en lugar de la exposición en eventos sociales del gremio popular.