Si fuiste uno de los fieles televidentes de la televisión colombiana por las mañanas, seguro recuerdas la compañía diaria del programa 'Muy buenos días'.

Bajo la conducción principal de Jota Mario Valencia y acompañado por figuras muy queridas como Laura Acuña, Milena López, Jéssica Cediel y Yaneth Waldman, el espacio matutino se convirtió en un referente de la pantalla chica en el país.

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Entre todo ese variado equipo de trabajo, destacó con luz propia una sección muy especial: la dedicada al mundo esotérico y al análisis de los astros. Allí, la astróloga venezolana Jannín Farías se encargaba diariamente de orientar a los espectadores con sus predicciones y el horóscopo.

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Si te preguntas qué ocurrió con ella tras el fin de la transmisión y cómo transcurre su vida en la actualidad, a continuación te contamos todos los detalles sobre su presente profesional y personal.

¿Qué pasó con Jannín Farías, la recordada astróloga de 'Muy buenos días'?

Durante más de 10 años, Jannín Farías estuvo al frente de la sección astral de 'Muy buenos días' en RCN. Cada mañana, no solo dictaba el horóscopo signo por signo, sino que también solucionaba dudas en vivo a las personas que contactaban al programa mediante llamadas telefónicas o mensajes enviadas al aire.

En esas intervenciones, asesoraba a los televidentes sobre aspectos de la vida cotidiana como el amor, la prosperidad y la familia.

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Nacida en Caracas, Venezuela, Jannín ya contaba con una destacada trayectoria profesional en la astrología antes de su llegada a la televisión colombiana.

Jannín Farías hoy: a qué se dedica y dónde vive la astróloga de 'Muy buenos días' Foto: Redes de Jannín Farías

Sin embargo, su presencia en el matutino le otorgó una exposición masiva que consolidó su reconocimiento tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica.

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Incluso hoy en día, varios años después de la finalización del programa, sigue siendo recordada por muchos como una de las mayores expertas en astrología que ha pasado por los medios del país.

Cuando el programa llegó a su fin definitivo en 2018, Jannín decidió alejarse de los medios de comunicación colombianos para dar paso a un nuevo rumbo profesional y personal.

Su salida de las pantallas de RCN no significó un abandono de su vocación astrológica, sino una transición hacia nuevos proyectos y entornos digitales.

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¿A qué se dedica actualmente Jannín Farías y dónde vive?

Tras dejar Colombia y la televisión nacional, Jannín Farías tomó la decisión de mudarse y radicarse en Miami, Estados Unidos.

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En esa ciudad ha continuado expandiendo sus conocimientos sobre el universo astral, participando de forma eventual en otros programas de televisión en EE. UU. donde comparte sus orientaciones. Al mismo tiempo, estructuró sus propios negocios personales e independientes.

En la actualidad, Jannín se dedica a ofrecer diversos servicios astrológicos y esotéricos a distancia y de manera online:

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Consultas astrológicas personalizadas: Brinda atención e interpretación individualizada de cartas astrales a través de internet.

Brinda atención e interpretación individualizada de cartas astrales a través de internet. Limpiezas energéticas a distancia: Realiza procesos enfocados en la renovación de energías.

Realiza procesos enfocados en la renovación de energías. Interpretación de sueños: Ofrece análisis para descifrar el significado de los sueños de sus consultantes.

Ofrece análisis para descifrar el significado de los sueños de sus consultantes. Rituales personalizados: Elabora prácticas específicas adaptadas a distintas intenciones o necesidades.

En el entorno digital, la astróloga mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram (@janninfarias), donde acumula una comunidad de más de 157 mil seguidores.

A través de esta red social comparte predicciones astrológicas, consejos prácticos, momentos de su día a día y registros del cambio físico que ha tenido con el paso de los años tras su alejamiento de las cámaras de televisión.