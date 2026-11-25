El cantante Giovanny Ayala reapareció en sus redes sociales durante la tarde del martes 24 de noviembre, luego de que Yina Calderón le enviara un mensaje a su esposa, María Gómez, tras la celebración de su matrimonio. La publicación de la influencer generó diferentes reacciones entre los seguidores del artista, debido a la polémica que ha rodeado el supuesto vínculo sentimental entre ambos.

Sin embargo, lejos de involucrarse en discusiones mediáticas o confrontaciones públicas, Giovanny Ayala optó por compartir algunos momentos de la celebración de su boda, realizada el pasado sábado 21 de noviembre.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Giovanny Ayala?

A través de sus redes sociales, el artista dedicó unas palabras a su esposa mediante un video en el que recopiló varios momentos de la ceremonia y la celebración.

"21-11-2026. El día que dos corazones decidieron caminar juntos para siempre, bajo la bendición de Dios y rodeados del amor de quienes hacen parte de nuestra historia. Hoy, mañana y siempre, te volvería a elegir", escribió el artísta en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas por Giovanny se observa su llegada a la celebración montado sobre un caballo blanco, uno de los momentos destacados de la boda. De esta manera, el cantante volvió a compartir detalles de su matrimonio, sin hacer referencia directa a la publicación de Yina Calderón.

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¿Cuál fue el mensaje de Yina Calderón a la esposa de Giovanny Ayala?

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El pasado 23 de noviembre, la creadora de contenido compartió una fotografía de los recién casados durante su boda.

Sobre la imagen escribió: "Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO". Además, acompañó la publicación con un fragmento de la canción Piensa, interpretada por el propio Giovanny Ayala.

El mensaje generó diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales, especialmente por los antecedentes y las versiones que han circulado sobre el vínculo entre Yina Calderón y el cantante.

Yina Calderón le mandó un mensaje a la esposa de Giovanny Ayala Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cuál es el supuesto vínculo sentimental entre Giovanny Ayala y Yina Calderón?

Desde hace varios años se ha hablado de una supuesta cercanía entre ambos. Por su parte, Yina Calderón ha sostenido que mantuvo una relación sentimental con el artista y ha expresado en distintas ocasiones su inconformidad porque, según ella, él no ha reconocido públicamente esa historia.

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Uno de los episodios más comentados ocurrió el 19 de abril de 2025. En esa ocasión, Calderón salió llorando de una reunión después de escuchar al cantante interpretar canciones de despecho.

Sin embargo, Giovanny Ayala ha negado que hubiera existido un noviazgo entre ellos. En una entrevista concedida al presentador Camilo Cuervo para Radiola TV, el artista contó que conoció a Calderón en Villavicencio, durante una Semana Santa, hace más de una década.

Giovanny Ayala y su esposa en su boda junto a Yina Calderón, tras el fuerte reclamo de la creadora de contenido Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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Según su versión, después de saludarse en una finca y compartir un almuerzo, aceptó llevarla en su vehículo hacia Bogotá. El cantante aseguró que, a partir de ese viaje, surgió una versión sobre una supuesta relación sentimental que él ha desmentido.