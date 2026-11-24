Una mujer llegó tranquilamente a hacer sus compras a un almacén Éxito de Cartagena, pero se encontró con una escena completamente diferente a la que esperaba: el establecimiento estaba cerrado y varios uniformados de la Policía adelantaban un operativo por una toma de rehenes.

Su inesperada llegada quedó registrada en video y llamó la atención por la aparente tranquilidad con la que se acercó al lugar.

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El curioso episodio ocurrió durante la mañana de este martes 24 de noviembre en el almacén Éxito del sector de La Castellana, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia.



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Mientras las autoridades atendían una delicada situación dentro del establecimiento, la ciudadana apareció en las escaleras de acceso, aparentemente sin conocer lo que estaba sucediendo.

En la grabación, que comenzó a circular en redes sociales, se observa a la mujer subir los escalones como si se dirigiera a una jornada habitual de compras. Sin embargo, al llegar cerca de la entrada, se encontró con las puertas cerradas y con varios policías que participaban en el procedimiento.

La Doña solo quería ser parte del elenco de grabación, Como buen Directora de chismes que es,🎥🤣 https://t.co/Ejg9070UBE — Danilson Siuu (@DanilsonVillan6) November 24, 2026

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¿Qué estaba pasando en el Éxito de Cartagena?

La particular escena ocurrió mientras la Policía atendía una situación de retención de personas dentro del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena.

De acuerdo con la información conocida, varios hombres armados y encapuchados habrían ingresado inicialmente al establecimiento con la intención de cometer un hurto. Sin embargo, tras la llegada de las autoridades, la situación cambió y algunos clientes y trabajadores terminaron retenidos dentro del lugar.

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El procedimiento policial obligó a mantener cerrado el establecimiento mientras los uniformados adelantaban las acciones correspondientes para atender la emergencia y controlar lo que ocurría en su interior.

En medio de ese panorama apareció la mujer que protagonizó el video viral. Sin detenerse inicialmente ante las circunstancias que rodeaban el almacén, subió las escaleras con la intención de ingresar, hasta que se encontró con el cierre del establecimiento y la presencia de los policías.

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Video de la mujer que llegó a comprar en pleno operativo en Cartagena

La grabación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la situación registrada en el Éxito de La Castellana. En las imágenes se aprecia cómo la clienta se acerca a la entrada sin mostrar, aparentemente, señales de conocer la emergencia que se desarrollaba en el establecimiento.

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El contraste de la escena despertó reacciones entre quienes encontraron el video en redes sociales: mientras las autoridades concentraban sus esfuerzos en atender la retención de personas, la mujer parecía estar cumpliendo con una diligencia cotidiana.